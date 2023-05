Estos son los trabajadores que podrán cobrar más de 2.000 euros de pensión en España

La pensión de jubilación es un derecho que todo trabajador adquiere por desarrollar su carrera profesional en España, una paga para disfrutar tras finalizar su vida laboral y que está destinada a tener un futuro económico garantizado y vivir con tranquilidad y sin pasar apuros en la última etapa de la vida. Te contamos qué trabajadores cobrarán una pensión de 2.000 euros cuando llegue el momento de jubilarse, un sueldazo para disfrutar de la vida después de tantos años de trabajo.

Tener una buena pensión es el objetivo de todo trabajador a largo plazo, y si no lo es debería serlo, ya que hay que pensar en ello con muchos años de antelación y no cuando esté cerca de llegar el momento. Al jubilarte dices adiós a las largas jornada de trabajo y hola a la vida de descanso y relajación, o al menos a la vida sin trabajar para invertir tu tiempo en lo que quieras, sea relajado o no.

Pensión de 2.000 euros para trabajadores del sector minero

En este 2023, la edad para jubilarse está fijada en los 65 años para los trabajadores que haya cotizado al menos 37 años y 9 meses, y quienes no hayan alcanzado esa cifra deberán esperar a los 66 años y 4 meses para poder acceder a la jubilación. Desde el pasado 1 de abril entró en vigor la actuación sobre las pensiones contributivas de la Seguridad Social, publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en el que se pueden comprobar las pensiones fijadas para este 2023 y qué tipos de pensión hay.

Según los datos del INSS, la pensión media más alta es la que corresponde a la minería del carbón, que este año cobrará una pensión de 2.094,65 euros, una cifra que está muy por encima del resto de categorías y que está destinada a quienes han sido trabajadores de empresas que desarrollan alguna de las siguientes actividades:

Extracción de carbón en las minas subterráneas.

Explotación de carbón a cielo abierto.

Investigaciones y reconocimientos

Aprovechamiento de carbones y aguas residuales con materias carbonosas.

Escogido de carbón en escombreras

Fabricación de aglomerados de carbón mineral

Hornos de producción de Cok (con exclusión de los pertenecientes a la industria siderometalúrgica).

Transportes fluviales de carbón.

Actividades secundarias o complementarias de las anteriores.

Llegado el momento de la jubilación, el personal que haya trabajado en la minería contará con una pensión media de 2.674,05, con una diferencia más que notable entre hombres (2.683,47 euros) y mujeres (2.054,75 euros). Dentro del tipo de pensión que puede recibir cada uno de los regímenes de la SS, la de jubilación es la más alta de la minería, siendo estos los datos para cada tipo: