Este es el salario de bombero en España

La profesión de bombero es una de las más arriesgadas, ya que requiere en algunos casos meterse en los incendios para hacer rescates o apagar el fuego, además de otros servicios como pueden ser la excarcelación de personas en accidentes de tráfico, entre muchos otros. Te contamos cuál es el sueldo de bombero en España, una de las profesiones más exigentes tanto a nivel físico como psicológico.

Conseguir una plaza de bombero no es nada sencillo, las pruebas de acceso cuentan con durísimas pruebas físicas que requieren mucha disciplina y un entrenamiento que no todas las personas son capaces de realizar, no al menos con el éxito necesario para aprobar.

Este es el sueldo de bombero en España

Los bomberos en España cobran de media unos 34.600 euros brutos al año, lo que se suele quedar en unos 1.870 euros netos mensuales, según datos que ofrece la plataforma de empleo Jobted, que sitúa además el salario de los bomberos por encima del salario medio anual en España. Es importante tener en cuenta que, como en muchos otros trabajos, la experiencia en el caso de los bomberos también modifica el sueldo:

Sin experiencia (menos de tres años) : 28.000 euros brutos al año.

: 28.000 euros brutos al año. Entre 4 y 9 años de experiencia : 31.400 euros brutos al año.

: 31.400 euros brutos al año. Entre 10 y 20 años de experiencia : 40.300 euros brutos al año.

: 40.300 euros brutos al año. Más de 20 años de experiencia: 50.000 euros brutos al año.

Hay que destacar también que existen diferentes especialidades a la hora de trabajar como bombero, y que no es lo mismo hacerlo en un ayuntamiento que en un aeropuerto o ser bombero forestal, en ese caso los sueldos también pueden variar, como también puede variar según la comunidad autónoma en la que se trabaje, siendo estos los salarios medios en algunas de ellas:

Andalucía : 40.000 euros anuales.

: 40.000 euros anuales. Aragón : 32.000 euros anuales.

: 32.000 euros anuales. Asturias : 25.000 euros anuales.

: 25.000 euros anuales. Islas Baleares : entre 19.000 euros y 32.000 euros anuales.

: entre 19.000 euros y 32.000 euros anuales. Castilla y León : 39.000 euros anuales.

: 39.000 euros anuales. Cataluña : 29.000 euros anuales.

: 29.000 euros anuales. Galicia : entre 18.000 y 21.000 euros anuales.

: entre 18.000 y 21.000 euros anuales. Comunidad de Madrid : 35.000 euros anuales.

: 35.000 euros anuales. Navarra : 46.000 euros anuales.

: 46.000 euros anuales. País Vasco: 38.000 euros anuales.

Como es habitual en otros empleos, los bomberos también tienen complementos que pueden incrementar su sueldo, como trienios, complementos por dedicación o productividad, horas extras, festivos trabajados, complemento de destino, guardias realizadas o plus de peligrosidad.