Este es el revistero más bonito que vas a ver de Maisons du Monde y que le da un toque elegante a tu salón

Si eres de los que disfrutan leyendo revistas de todo tipo y quieres tenerlas siempre a tu alcance, seguro que te interesa conocer algo que te permita mantenerlas todas ordenadas. Algo esencial también en determinados negocios en los que hay una sala de espera con revistas. Conozcamos entonces a continuación, el revistero más bonito que vas a ver de Maisons du Monde y que le da un toque elegante a tu salón.

En Maisons Du Monde puedes encontrar los artículos más elegantes para tu hogar o como en este caso, para tu negocio y en este caso nos queremos centrar en el revistero Bento que no solo te permite guardar y ordenar tus publicaciones favoritas, sino que también te ofrece un diseño elegante y acogedor que hará que tu salón o la sala de estar luzca más bonita y personal. En este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber sobre este revistero que te va a enamorar.

El revistero de Maisons Du Monde que es el más elegante

El revistero Bento es un artículo muy práctico y versátil que te facilita la vida a la hora de leer y guardar tus revistas. Tiene un tamaño adecuado (45 x 40 x 26 cm) para albergar varias revistas de diferentes formatos y temáticas, desde las de moda y belleza hasta las de viajes y gastronomía, pasando por las de deportes y ocio. Así podrás tener siempre a mano las revistas que más te gustan y consultarlas cuando quieras. Además, el revistero te ayuda a mantener tus revistas en buen estado, evitando que se arruguen, se manchen o se pierdan.

Pero el revistero Bento no solo es útil para las revistas, sino que también puedes aprovecharlo para guardar otros objetos pequeños que suelen estar por el medio en el salón, como el mando a distancia de la televisión, el cargador del teléfono móvil, las gafas de leer o las zapatillas de estar por casa. De esta forma, tendrás todos estos objetos (y muchos más) bien organizados y localizados, y evitarás que se extravíen o se ensucien. Con el revistero Bento, tu salón estará más ordenado y despejado, lo que te hará sentir más cómodo y relajado.

El mejor diseño para el revistero más deseado

El revistero Bento no solo destaca por su funcionalidad, sino también por su diseño. Tiene un estilo sencillo y elegante que se adapta a cualquier tipo de decoración y ambiente. Su estructura es de madera de pino maciza, lo que le confiere un aspecto natural y cálido. El tejido que sujeta las revistas es de cuero sintético en color marrón vintage, lo que le da un toque retro y sofisticado. El revistero se apoya directamente sobre el suelo, por lo que no requiere ningún tipo de anclaje ni instalación. Solo tienes que escoger el lugar donde quieres ponerlo y ya está. Puedes colocarlo junto al sofá, al lado de una butaca, en un rincón vacío o donde más te convenga. Verás cómo el revistero le da un toque especial a tu salón y lo hace más acogedor y personal.

Un revistero de calidad y a buen precio

El revistero Bento es un artículo de calidad, fabricado con materiales resistentes y duraderos. La madera de pino es una madera noble y sólida, que soporta bien el paso del tiempo y el uso diario. El cuero sintético es un material fácil de limpiar y que no se deteriora con facilidad. Además, el revistero tiene un acabado cuidado y unos detalles que le dan un aspecto refinado y atractivo.

El revistero Bento tiene un precio muy competitivo, sobre todo si aprovechas la oferta que tiene ahora Maisons du Monde. El precio original del producto es de 68 euros, pero con el descuento del 45% que tiene actualmente, se queda en solo 35,99 euros. Una ganga que no puedes dejar escapar si quieres hacerte con este revistero tan bonito y práctico. Además, el envío es rápido y seguro, y el montaje es muy fácil. El producto viene con un kit que incluye las instrucciones y los herrajes necesarios. Solo tienes que seguir unos sencillos pasos y en media hora tendrás tu revistero listo para usar.

Un revistero que te encantará

Ahora ya lo sabes y no puedes dejar escapar esta oportunidad. Si estás buscando un revistero que sea bonito, funcional, versátil, de calidad y a buen precio, el revistero Bento de Maisons du Monde es el producto que necesitas. No solo te servirá para guardar y ordenar tus revistas, sino que también te ayudará a decorar tu salón y a darle un toque elegante y acogedor. Y en el caso de que tengas un negocio o una consulta, es el revistero que hará que denote más elegancia y estilo. No lo dudes más y hazte con este revistero que te encantará y que ya se agota por momentos en todas las tiendas y en la web de Maisons Du Monde.