Estas son las ventajas de abrir una franquicia frente a un bar tradicional

La crisis del coronavirus en España ha puesto a prueba al sector de la restauración, tanto es así, que, incluso, muchos bares se han visto obligados a echar el cierre. Ahora, más que nunca, queda de manifiesto las ventajas de estar asociado a un grupo de restauración organizada que respalde un negocio de tales características, un buen ejemplo es la compañía patria, Restalia.

La oportunidad de invertir en las propuestas de Restalia es una apuesta segura para emprendedores que prefieren no estar expuestos a las incógnitas de lanzarse a proyectos inciertos que no sobreviven a las crisis. Estos son algunos de los beneficios de abrir una franquicia con Restalia:

1. Impulso. Emprender con confianza en un proyecto consolidado y una marca reconocida, como 100 Montaditos, es el impulso ideal a la hora de emprender. Restalia concibe la Neorestauración como un nuevo modelo de franquiciar con mayor flexibilidad y facilidades para los nuevos emprendedores e inversores. Con el aval de un gran grupo de restauración consolidado, la nueva propuesta de Restalia se enfoca en ofrecer aperturas de franquicias en tres semanas con obras inferiores a los 150.000€ para todas sus nuevas marcas y uno royalty de 1.500€/mes, como parte de su nuevo paquete de medidas.

Éstas están concebidas para locales hasta 100 metros cuadrados, con una operativa y un diseño de cocinas que permiten la polivalencia entre sus distintas marcas. Sus ventajas son que, a la hora de abrir un negocio, Restalia te ampara con más 20 años de rodamiento y experiencia, asesoramiento y los mejores precios con proveedores. Sus resultados lo demuestran, pues el 30% de los franquiciados repiten y abren otra franquicia.

2. Escudo anticrisis: Como es el caso de la recesión de 2008 o la más reciente y demoledora, la del coronavirus, así como los estragos de la inflación son un reto superado para Restalia. En 2008, la compañía activó un ambicioso plan de marketing basado en su concepto eurista, que acogió a millones de clientes durante la recesión económica. Entre otras medidas, gestionó costes con los proveedores, consiguiendo para sus franquiciados el mejor precio de barril de cerveza y refrescos de España. Para 2009, 100 Montaditos creció un 13,4%, mientras el resto de las empresas de restauración cayeron un 30%. Algo que solo puede lograr un grupo de la envergadura de Restalia. Entre 2020 y 2022 en plena crisis sanitaria, aportó más de 7 millones de euros en ayudas a sus franquiciados, el mayor paquete de ayudas privado concedido a la hostelería en España.

3. Innovación. Reinventarse es algo de lo que entiende José María Capitán, presidente y fundador de Restalia, que, tras quedarse en paro en el año 2000, abrió una pequeña taberna de 19m2 en Islantilla, Huelva, introduciendo un nuevo concepto: el monoprecio y la megafonía. Hoy, su enseña clave, 100 Montaditos, ha crecido tanto que ha dado el salto con presencia a nivel internacional.

Con Cervecería La Sureña Jarras y Tapas volvió a reinventar la manera de consumir cerveza: los cubos de botellines fríos, que la competencia no tardó en copiar. TGB supuso la irrupción de la hamburguesa premium a bajo coste, y además fue la primera cadena de restauración en España en servir hamburguesas de carne 100% vegetal; con Panther presentó la cafetería urbana 2.0 y con Pepe Taco, la democratización de la cocina mexicana y la reinvención de la coctelería con las pepeceras.

Su Departamento de Innovación 360, que trabaja 365 al año para buscar tendencias gastronómicas, tiene la fórmula secreta. Conceptos innovadores y formatos disruptivos que ofrecen al consumidor una opción llamativa de ocio. Pertenecer al grupo te permite estar a la vanguardia de la gastronomía y tener la oportunidad de ser de los primeros en ofrecer novedades a los clientes.

4. Adaptación. Al margen de la innovación en producto, Restalia ha sabido adaptarse a cada momento, como la fiebre del take away y el delivery con la crisis del coronavirus, Restalia no se quedó atrás: la compañía hizo que sus franquiciados fueran los primeros en retomar la normalidad. El año 2021 estuvo especialmente marcado por la innovación, convirtiendo a TGB en la primera cadena en testar entregas con drones en casco urbano en nuestro país y a 100 Montaditos en pionera en probar el pago con criptomonedas. Además, se lanzó Restalia Retail: la venta de productos creación de Restalia para otros canales de venta diferentes a la restauración tales como el sector FMCG o supermercados. Esta división nació en 2021, en plena pandemia, y en menos de un año ha alcanzado rentabilidad. Actualmente está presente en más de 1000 puntos de venta.

Estas y otras ventajas forman el imaginario de la compañía líder en restauración organizada, Restalia, el emprendedor tiene la última palabra y la garantía de que abrir una franquicia de una de sus marcas, será a medio-largo plazo una apuesta más segura para su futuro negocio frente a empezar por su propia cuenta y riesgo.