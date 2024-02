Estas son todas las ayudas de las que te puedes beneficiar al reformar tu casa

Si estás decidido a mejorar tu vivienda, existen diversas opciones que podrían ahorrarte mucho dinero. Desde deducciones fiscales hasta el IVA reducido y las ayudas de los fondos europeos, hay oportunidades para optimizar tus gastos.

Un beneficio a destacar es el IVA reducido del 10% en lugar del 21% para trabajos de fontanería, electricidad, carpintería, pintura y acabados. Ya sea que estés renovando tu baño, cocina o realizando reparaciones en tu hogar, puedes aprovechar esta tasa reducida, pero hay ciertos requisitos que debes cumplir para ello.

Para acceder al tipo beneficio en tu factura, es crucial que utilices la vivienda para tu uso personal, ya sea como primera o segunda residencia. Es importante destacar que si la vivienda está destinada al arrendamiento o al ejercicio de una actividad empresarial o profesional, incluso de manera parcial, no vas a poder beneficiarte del IVA reducido. Además, la vivienda debe tener al menos 2 años de antigüedad desde su construcción o rehabilitación, y el coste de los materiales no debe superar el 40% del total de la reforma.

Otro aspecto importante a considerar son las deducciones fiscales. Si realizas obras que mejoren la eficiencia energética de tu casa, puedes obtener beneficios en el IRPF, con un plazo extendido hasta finales de 2024. Tanto tu vivienda habitual como aquella que tengas arrendada para su uso pueden calificar. Para demostrar la mejora, vas a necesitar dos certificados de eficiencia energética: uno antes de comenzar las obras y otro al finalizarlas.

Deducciones para reformar la vivienda

Existen dos deducciones disponibles para mejoras en viviendas. La primera ofrece una deducción fiscal máxima de 1.000 euros (20% sobre una base máxima de 5.000 euros) si logras reducir la demanda de calefacción y refrigeración en al menos un 7%. La segunda deducción alcanza hasta 3.000 euros (40% sobre una base máxima de 7.500 euros) por una reducción del 30% en el consumo de energía no renovable o por obtener una clasificación A o B en el certificado de eficiencia energética al finalizar las obras.

Además, hay deducciones especiales para obras en edificios que reduzcan el consumo de energía primaria en un 30% o permitan alcanzar la clase energética A o B. En este caso, la deducción puede llegar hasta el 60% de las cantidades satisfechas, con un límite de 5.000€ anuales o 15.000€ en el periodo 2021-2025. Cada propietario del edificio se deduce la parte proporcional según su coeficiente de participación.

Si te preguntas qué pasa con las subvenciones de los fondos europeos, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aún puedes beneficiarte de los fondos europeos Next Generation. Aunque muchos plazos de presentación de solicitudes han finalizado en diciembre de 2023, en algunos casos se han extendido hasta 2024. Estate atento, ya que si las comunidades reciben nuevos fondos, podrían reactivar el plazo de admisión de solicitudes.

Dentro de este programa, se ofrecen subvenciones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Puedes obtener hasta 3.000 euros para mejoras como la sustitución de ventanas, la instalación de sistemas de aerotermia o geotermia, o una caldera de policombustible. Es esencial que estas mejoras permitan una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30% o una reducción del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Además, se subvencionan cambios en la fachada que mejoren la envolvente térmica y la permeabilidad al aire.

Reformar con energías renovables

Si estás interesado en instalar energías renovables en casa, podrías beneficiarte de subvenciones mediante programas de incentivos para el autoconsumo y almacenamiento, así como la implantación de sistemas térmicos renovables. Estate atento a una posible reapertura de los plazos de admisión de solicitudes en tu comunidad autónoma en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por tanto, mejorar tu vivienda va más allá de embellecer espacios; es una inversión en calidad de vida y sostenibilidad. Al aprovechar las ventajas fiscales, el IVA reducido y las subvenciones de los fondos europeos, estás contribuyendo tanto al bienestar de tu hogar como al cuidado del medio ambiente.

La eficiencia energética y el uso de fuentes renovables no solo generan ahorros a largo plazo, sino que también posicionan tu hogar en sintonía con las tendencias actuales de construcción sostenible. En definitiva, cada paso que tomes hacia la renovación de tu hogar es una inversión en un futuro más sostenible y confortable.

Además de las ventajas fiscales y subvenciones, es esencial considerar la importancia de elegir materiales sostenibles durante tu proyecto de renovación. Optar por productos ecoamigables no solo beneficia al medio ambiente, sino que también contribuye a la salud de tu hogar y sus ocupantes. Los materiales sostenibles, como la madera certificada, pinturas sin componentes tóxicos y aislamientos ecológicos, no solo reducen la huella ambiental de tu vivienda, sino que también crean un entorno interior más saludable. Integrar prácticas respetuosas con el medio ambiente en tu renovación es un paso adicional hacia un hogar que no solo sea eficiente en energía, sino también sustentable y amigable con el entorno.