Si eres pensionista y cumples estos requisitos Hacienda te va a devolver el IRPF

El Gobierno ha anunciado cambios en las prestaciones del IRPF para un grupo selecto de pensionistas, con el objetivo de aliviar las dificultades financieras que han experimentado durante el año pasado. En respuesta a un 2023 marcado por serios problemas económicos entre los jubilados, se ha notificado un aumento del 3,8% en las prestaciones, en línea con la variación interanual del IPC de los últimos doce meses hasta diciembre de 2023.

Esta medida se justifica ante la actual situación de inestabilidad económica que atraviesa el país. El constante incremento del IPC ha afectado negativamente a la salud financiera de las familias españolas, mientras que el elevado costo del alquiler y la vivienda se ha vuelto inasumible para las nuevas generaciones. Además, los sueldos se han mantenido congelados, sin ajustarse a la inflación, lo que ha contribuido al deterioro de la economía española y ha tenido un impacto indirecto en los pensionistas.

Hacienda va a devolver el IRPF a los pensionistas

La situación de las pensiones en España es objeto de numerosos debates y preocupaciones, como lo evidencian los datos actuales. Con 4,61 millones de hombres y 4,49 millones de mujeres pensionistas en el país, y un total de aproximadamente 8,81 millones de pensionistas en comparación con los 19,5 millones de ocupados, surge un constante cuestionamiento sobre la sostenibilidad del sistema y cómo enfrentar el creciente número de jubilaciones de las próximas generaciones.

El sistema de pensiones se enfrenta a uno de sus mayores desafíos con la inminente llegada de la generación del baby-boom a la jubilación. Además, la Agencia Tributaria ha anunciado la devolución del IRPF a los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades durante el período 2019-2023, lo que plantea una serie de requisitos a cumplir para acceder a este beneficio.

Según lo comunicado por la Agencia Tributaria, se habilitará un formulario el 20 de marzo para que los pensionistas puedan solicitar la devolución del IRPF de manera sencilla y sin necesidad de adjuntar documentos adicionales. La información necesaria será obtenida directamente de la Seguridad Social y otros organismos, facilitando el proceso para los ciudadanos.

Sin embargo, existen ciertos casos de pensionistas que no serán elegibles para esta devolución, como aquellos cuya pensión proviene de Clases Pasivas para funcionarios públicos, las obtenidas por aportaciones a mutualidades laborales de autónomos, las pensiones de viudedad, y las pensiones no contributivas. Estas excepciones se justifican por no cumplir con los requisitos establecidos para la devolución del IRPF.

Esta decisión de la Agencia Tributaria surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que favoreció a un jubilado del sector bancario. El fallo determinó que parte de la pensión de este jubilado, vinculada a las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca entre 1969 y 1979, no debía tributar en el IRPF. Este precedente afecta a miles de mutualistas de diversos sectores, como banca y energía, que cotizaron en este régimen hasta 1978 y que podrían recuperar alrededor de 600 euros anuales de su pensión.

Formulario

La Agencia Tributaria ha anunciado la disponibilidad de un formulario simplificado para gestionar las reclamaciones de devolución del impuesto. Este formulario se utilizará para resolver las solicitudes utilizando la información que la Agencia ya tiene, así como los datos sobre la vida laboral de los solicitantes recabados de la Seguridad Social y otros organismos.

En consecuencia, no será preciso adjuntar ningún tipo de documentación a la solicitud, ya que en la mayoría de los casos la Agencia dispondrá de la información necesaria para procesarla. Sin embargo, si en algún caso específico no se cuenta con la información suficiente, se podrá requerir a los interesados que proporcionen la documentación adicional necesaria.

Sin embargo, ha establecido un procedimiento para aquellos casos en los que los datos fiscales disponibles no sean suficientes para resolver una solicitud de devolución de IRPF. En tales situaciones, se requerirá a los interesados que proporcionen la documentación adicional necesaria después de presentada la petición.

El formulario para solicitar las devoluciones correspondientes a los ejercicios no prescritos estará disponible en el sitio web de la Agencia Tributaria. Para el ejercicio fiscal de 2023, cuyo plazo de declaración comenzará el próximo 3 de abril, en la mayoría de los casos el cálculo aparecerá automáticamente en el programa de asistencia Renta Web y se aplicará el ajuste de manera automática.

Para aquellos contribuyentes cuya información no esté completa en los datos fiscales proporcionados por la AEAT, podrán solicitar el ajuste presentando el mismo formulario utilizado para las devoluciones de años anteriores.

Para comenzar el proceso, los contribuyentes deben acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, tendrán que autenticarse utilizando Cl@ve PIN, Certificado digital o DNI electrónico, o bien utilizando el número que aparece en la casilla 505 de su declaración de la Renta del año anterior.

Por último, cabe destacar que la compensación que Hacienda otorgará a los jubilados variará en un rango estimado entre los 3.000 y los 4.000 euros.