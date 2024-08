Estás perdiendo dinero: tu seguro del hogar cubre estas 8 cosas y no lo sabías

Saber qué cubre tu seguro del hogar es fundamental, quizás estemos perdiendo dinero si ya pagamos por ello. Tener un seguro del hogar es fundamental. Necesitamos apostar claramente por un tipo de elemento que nos deberá acompañar en estos días. Cada euro cuenta y especialmente en épocas en las que pasamos ciertos apuros o ajustes económicos, con todo más caro, es importante estar pendiente de aquello que necesitamos. Poder ahorrarnos unos euros siempre es una buena noticia y más si tiene que ver con nuestra casa.

Invertimos la máxima cantidad de dinero de nuestro sueldo durante años en una casa que debe estar lo mejor cuidada posible. Para conseguirlo, nada mejor que saber bien en qué gastamos nuestro dinero. Solemos contratar un seguro de hogar por inercia, quizás al contratar la hipoteca vaya incluido, aunque no nos hemos dado cuenta o nos lo han dicho de refilón. Tenemos tantas ganas de llegar a casa, a nuestra casa que no somos conscientes de todo lo que llegará de la mano de un seguro de hogar que puede ser fundamental en todos los sentidos, hay cosas que te cubren y no lo sabías.

Pierdes dinero en tu casa

En tu propia casa puedes estar perdiendo dinero. Por lo que acabarás consiguiendo que ese seguro que pagas religiosamente no te sirva de nada, especialmente cuando estamos ante un elemento que puede ser fundamental. Esos imprevistos que aparecen de forma inesperada, nunca se sabe qué daños pueden crear.

Por suerte, disponemos de una serie de elementos que pueden ayudarnos a la hora de obtener aquello que necesitamos. Puedes hacer frente a una serie de inconvenientes que vienen a toda velocidad sin necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero. Si sabemos qué pagamos a qué tenemos derecho, tendremos mucho ganado.

El seguro de hogar es un básico que todas las casas tienen. Ya sea de forma directa o indirecta, tenemos este elemento que nos permite estar a salvo de algunos inconvenientes que pueden llegar de forma inesperada y que quizás no conocíamos. Este dinero que ya pagas te puede ahorrar más de un problema que quizás no sabías que acabaría siendo una realidad.

Nunca se sabe qué puede pasar en una casa, por lo que saber cómo afrontar estos problemas es fundamental. Te enseñamos los gastos comunes que llegan y que pueden estar dentro del seguro.

Tu seguro de hogar cubre estas 8 cosas

Tu nevera está llena, pero de repente se va la luz durante horas. Un problema de la red eléctrica te habrá dejado sin la compra de la semana o de varios días. Por lo que, el dinero que has perdido quizás pienses que sea irrecuperable, pero nada más lejos de la realidad. A través de tu seguro lo puedes recuperar. No es nada despreciable esta ayuda, son unos 100 euros o más, dependiendo de los alimentos estropeados.

Si te has dejado las llaves dentro o las has perdido, el cerrajero te puede salir gratis. Como es un elemento caro, dependiendo del lugar de España y de la hora puede salir por un buen pico, será mejor que te asegures, antes de nada. Es un buen dinero que te puedes ahorrar y que quizás no lo sabías hasta ahora.

El ordenador se ha estropeado por un problema con la electricidad. Será el momento de saber en todo momento qué podemos conseguir de la mano de un tipo de elemento que quizás nos sorprenda. El seguro nos puede ayudar a pagar una reparación que puede ser más o menos costosa.

Igualmente, si necesitas un técnico para que te ayude a solucionar algunos problemas técnicos, podrás usar el seguro del hogar que te ahorrará un buen pico de dinero. Especialmente si trabajas desde casa, es importante disponer de un buen seguro del hogar para no seguir perdiendo dinero.

Todos los gastos que incluyen un manitas en tu hogar se cubren directamente con un seguro de lo más completo que puede ser el que marque estas jornadas que tenemos por delante. Un grifo que gotea o un baño que no cuela bien es un motivo por el que llamar al seguro y al manitas que puede ayudarte.

Los robos fuera del hogar, siempre que no lleguen a un límite también entran en algunos seguros por lo que debes tenerlo muy claro.

Las travesuras de los pequeños, esos balonazos que acaban con la ventana de la cocina o del patio, se puede cambiar sin gastar ni un euro con un buen seguro del hogar. Un básico si tenemos niños pequeños.

Si tienes un perro de raza no peligrosa y muerde a alguien, el seguro puede cubrir cualquier problema derivado. Bajo unos límites de daños y siempre que no tenga esta catalogación de raza peligrosa.