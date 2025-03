Están dando ayudas de 12.000 € a jubilados por cumplir estos requisitos: cómo puedes solicitarla

La jubilación es una etapa de la vida en la que muchas personas ven reducidos sus ingresos, lo que puede dificultar el acceso a una calidad de vida óptima. Por ello, existen prestaciones económicas destinadas a quienes cumplen ciertos requisitos, como la pensión no contributiva de invalidez gestionada por el IMSERSO. Esta ayuda, que puede alcanzar los 11.858 euros anuales, está dirigida a personas con discapacidad en situación de necesidad y sin suficientes cotizaciones para acceder a una pensión contributiva.

Uno de los aspectos clave de esta ayuda de casi 12.000 € es que no sólo garantiza una prestación económica, sino que también ofrece asistencia médica gratuita y servicios sociales complementarios. De esta manera, los beneficiarios pueden contar con apoyo adicional para cubrir necesidades básicas y mejorar su bienestar. El acceso a esta pensión depende de varios factores, entre ellos, el grado de discapacidad, la edad y los ingresos del solicitante. A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos para acceder a esta ayuda en 2025, qué cantidad exacta se puede recibir y cómo solicitarla. Además, detallamos el complemento que permite alcanzar la cifra antes indicada, destinado a quienes presentan una discapacidad severa y requieren ayuda de terceros para realizar actividades esenciales. Si crees que puedes beneficiarte de esta ayuda o conoces a alguien que la necesite, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Quién puede solicitar esta ayuda de 12.000 €?

La pensión no contributiva de invalidez está pensada para aquellas personas que, por circunstancias de salud, no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, no todas las personas con discapacidad pueden acceder a esta ayuda, ya que se deben cumplir una serie de requisitos específicos.

Uno de los criterios más importantes es el grado de discapacidad. El IMSERSO establece que únicamente podrán acceder a esta pensión quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Este es un umbral clave, ya que determina la necesidad de apoyo adicional y la limitación en la capacidad laboral del solicitante.

Además del grado de discapacidad, la edad también es un factor determinante. La ayuda está destinada a personas que tengan entre 18 y 65 años, lo que significa que quienes ya han accedido a la jubilación contributiva no pueden solicitarla. Sin embargo, si alguien recibe esta pensión antes de la edad de jubilación, podrá mantenerla incluso después de cumplir los 65 años.

Otros requisitos para acceder a la pensión no contributiva de invalidez

Además de la discapacidad y la edad, hay otros criterios que se deben cumplir para recibir esta ayuda económica. Uno de ellos es el requisito de residencia: el solicitante debe haber vivido en España durante al menos cinco años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Otro aspecto fundamental es la situación económica del solicitante. Esta pensión está destinada a personas en estado de necesidad, por lo que los ingresos personales no pueden superar los 7.905,80 euros anuales en 2025. Sin embargo, si la persona convive con familiares, se deben tener en cuenta los ingresos totales de la unidad familiar. Si estos superan un umbral determinado por el IMSERSO, el solicitante podría no ser elegible para recibir la ayuda.

¿Cuánto dinero se puede recibir con esta ayuda?

La cuantía de la pensión no contributiva de invalidez en 2025 es de 7.905,80 euros anuales, repartidos en 14 pagas de 564,70 euros. Sin embargo, en casos de discapacidad severa (igual o superior al 75%) y cuando el beneficiario necesita la ayuda de otra persona para realizar actividades esenciales, se otorga un complemento adicional del 50%.

Este complemento eleva la cuantía de la pensión hasta los 11.854,73 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 846,77 euros al mes. Este es el importe máximo que se puede recibir con esta prestación, lo que la convierte en una de las ayudas más importantes para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Es importante destacar que, aunque esta es la cuantía general, la cantidad exacta que recibe cada beneficiario puede variar en función de sus ingresos personales y del número de personas con las que conviva. El IMSERSO ajusta la pensión según la situación económica de cada solicitante.

Cómo solicitar esta ayuda paso a paso

Si cumples los requisitos para acceder a la pensión no contributiva de invalidez, el siguiente paso es presentar la solicitud ante el IMSERSO o el organismo correspondiente en tu comunidad autónoma. Aquí tienes los pasos a seguir:

Reunir la documentación necesaria, que incluye:

DNI del solicitante.

Certificado de discapacidad emitido por el organismo competente.

Justificantes de ingresos y patrimonio.

Certificado de empadronamiento.

Cualquier otro documento que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Rellenar el formulario de solicitud, disponible en las oficinas del IMSERSO o en su página web oficial.

disponible en las oficinas del IMSERSO o en su página web oficial. Presentar la solicitud en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o en las oficinas del IMSERSO.

en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o en las oficinas del IMSERSO. Esperar la resolución , que puede tardar varias semanas, dependiendo del volumen de solicitudes y de la comunidad autónoma en la que se tramite.

, que puede tardar varias semanas, dependiendo del volumen de solicitudes y de la comunidad autónoma en la que se tramite. Recibir la notificación de aprobación o denegación. Si la solicitud es aprobada, el beneficiario comenzará a recibir la pensión en los meses siguientes.

Si cumples los requisitos mencionados o conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta ayuda, es importante iniciar el proceso de solicitud cuanto antes. La cuantía de esta prestación, que puede alcanzar casi los 12.000 € anuales, supone un gran alivio económico para quienes enfrentan dificultades derivadas de una discapacidad.