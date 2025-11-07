La estafa ha comenzado: si te llaman y empieza por estos 3 números jamás descuelgues el teléfono

La Guardia Civil ha avisado sobre una nueva estafa en el teléfono y las llamadas que llegan de otros países con el fin de delinquir. Esta nueva táctica llevada a cabo por los ciberdelincuentes tiene que ver con las pérdidas que se realizan desde países del extranjero y que, en caso de devolver, tendrán un coste económico para los ciudadanos españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para evitar esta nueva estafa del teléfono.

Para protegerse de este tipo de estafas, es fundamental mantener la calma y no proporcionar ningún dato personal ni bancario durante la llamada. Además, es recomendable instalar aplicaciones de bloqueo de números desconocidos o sospechosos y revisar periódicamente los movimientos de la cuenta bancaria, de manera que cualquier intento de fraude se pueda detectar a tiempo.

En verano las estafas afloran y muchos delincuentes pretenden hacer el agosto mediante tácticas poco éticas que tienen como objetivo vaciar la cuenta bancaria de los ciudadanos españoles. Al clásico phishing, que siempre se suele manifestar a través de un mensaje de texto o correo electrónico, coincidiendo con el periodo estival, se ha puesto de moda una nueva estafa con el teléfono como protagonista. Ahora todo consiste en una llamada fraudulenta.

Esto seguro que nos ha pasado a todos durante este verano: las llamadas telefónicas incesantes con prefijos raros o incluso con números españoles. Esto no ocurre por casualidad y es lo que se denomina vishing, que es una práctica en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas o instituciones para intentar timar a sus víctimas. En algunas ocasiones, también son incluso capaces de suplantar al propio estafado a través de su voz que previamente han modificado con inteligencia artificial.

Por ello es altamente recomendable no responder con un «sí» a la hora de recibir una llamada sospechosa procedente del extranjero o con el prefijo de España. Esta afirmación puede ser utilizada por estos delincuentes para poder realizar compras o retirar dinero de la cuenta bancaria con un simple procedimiento. Así que hay que tener precaución máxima a la hora de recibir llamadas de números desconocidos.

La Guardia Civil y la estafa del teléfono

La Guardia Civil ha avisado a través de un mensaje publicado en las redes sociales sobre la nueva estafa de las llamadas del teléfono procedentes del extranjero. Esta táctica consiste en recibir pérdidas desde estos países y devolver la llamada. Esta acción supondría un gran coste para los estafados y los timadores se podrían llevar gran parte de este bote. Por ello no hay que devolver ninguna llamada a estos prefijos.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞 No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria Te cobrarán una tarificación especial.

«¿Conoces el tiempo de la llamada perdida?», dice la Guardia Civil en un mensaje que ha publicado en las redes sociales para poner en alerta a los ciudadanos. La Guardia Civil también avisa a la población de que «no devuelvas perdidas a estos prefijos». Son los siguientes:

Albania: 335.

Costa de Marfil: 225.

Ghana: 233.

Nigeria: 234.

«Te cobrarán una tarificación especial», informa la Guardia Civil a los ciudadanos en este mensaje en el que adjunta un mapa con todos los prefijos de los países desde los que llegan estas estafas telefónicas. En los últimos meses también se ha detectado que realizan la estafa del teléfono desde la República de Chad con prefijo (235).

En el caso de tener la intuición de haber sido víctima de una de estas estafas, las autoridades recomiendan bloquear todas las tarjetas de crédito y, posteriormente, poner una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así que lo mejor es andar con precaución a la hora de recibir una llamada, acceder a un mensaje de texto o correo electrónico con un enlace sospechoso, o simplemente acceder a un QR en el bar de un restaurante al que acudas durante las vacaciones de verano.