Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, registró unos beneficios netos récord de 161,1 millones de euros en 2025, lo que equivale a un alza interanual del 43,1%.

Según se desprende de las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil, las ventas netas crecieron un 37,4%, hasta los 488,3 millones de euros. Asimismo, se anotaron unas existencias de productos acabados y trabajos de la empresa para su activo de 20,6 y 13 millones de euros, respectivamente.

Según la compañía, la integración vertical del proceso de producción con la inversión en investigación y desarrollo (I+D) se ha traducido en mejoras de eficiencia en sus operaciones y en la generación «estable» de un resultado bruto de explotación (Ebitda) del 40% en 2025, en línea con el 36% de 2024.

En este sentido, 2025 cerró con un Ebitda de 195 millones de euros y un resultado neto de explotación (Ebit) de 169 millones de euros, un 53% y un 52% más que en 2024, respectivamente.

Después, EM&E incurrió en un sumatorio de costes por aprovisionamientos, gastos de personal, amortizaciones, otros gastos de explotación y conceptos menores que ascendió a 352,8 millones de euros, un 38,5% más.

Previsiones de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)

De cara a 2026, la compañía prevé alcanzar una cifra de negocio aproximada de 800 millones de euros como consecuencia tanto de la ejecución de los contratos ya adjudicados como de aquellos que se obtendrán durante el ejercicio, así como de las nuevas capacidades en las que se está enfocando, como la robótica.

EM&E anticipa ampliar su plantilla desde los 1.661 empleados actuales hasta los 3.000 en los próximos años. Además, ha puesto en valor sus inversiones en los centros de trabajo y las fábricas adquiridas desde 2023 en Córdoba, Binefar (Huesca), Cádiz, Barcelona, Pinto (Madrid), Valencia, Asturias, Madrid y Linares (Jaén).

Igualmente, se anticipan unos gastos de capital (capex) de 180 millones de euros, donde las contrataciones de empleados desarrollarán actividades de diseño e I+D, ingenería y fabricación.