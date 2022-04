Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda de Andalucía, contesta a las preguntas de OKDIARIO sobre la situación económica en la que se encuentra España a consecuencia de la gestión del Gobierno, en un momento en el que la inflación alcanza el 9,8%. En la vertiente más política, opina que los votantes de los ‘populares’ entenderían que llegasen a acuerdos con Sánchez si sirven para mejorar la vida de todos los españoles.

Pregunta: En el momento actual, ¿cómo califica la situación económica por la gestión del Gobierno? ¿Estamos en una situación de emergencia?

Respuesta: Está muy complicada desde el punto de vista económico. Cuando alguien dice “oye el empleo”… Cuando te acercas a los datos, de marzo a marzo, hay 250.000 empleados públicos y 330.000 privados. Pero en eso el Gobierno engloba 96.000 que están en ERTE. No creo que sean precisamente trabajadores estén en esa situación porque no pueden trabajar. Con lo cual, hay cifras que te hacen ver que no es exactamente así. Al igual que las horas trabajadas tampoco demuestran un dato de gran empleabilidad. Es verdad que pueden decir “pero la recaudación está bien porque si recaudan más»… Es que hay un 9,8% de inflación. Y esta situación en el año 2007 y 2008, en la época de Zapatero, también se veía así.

P: ¿Sánchez va camino de Zapatero en 2009 o 2010, hasta caer en la realidad de golpe, y tener que pagarlo todos nosotros?

R: Es que pase lo que pase, lo vamos a pagar todos nosotros. La deuda, que está en ese 120% de media, la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos y la van a pagar nuestros nietos. Ese es el problema que tenemos. Si uno compara los datos del año 2018 con los del 2022, hay 76.000 millones de euros más de gasto. Y creo que no hemos visto muchas medidas de ahorro o de eficiencia en esa materia. El gasto político, el gasto que no aporta, que no es sanidad, que no es educación, que no es políticas sociales, es excesivamente alto. Muchas veces lo de la luz es el ejemplo claro de no respetar el dinero. Si uno no es capaz de apagar la luz, difícilmente va a pensar en otras medidas como elemento de ahorro.

P: Quiero que vea un vídeo que yo creo que usted ya conoce. Es la ministra María Jesús Montero, recién nombrada, es decir, recién abandonada esta Conserjería, hablando de lo que es tener un agujero o no tenerlo en las cuentas. Y decía esto:

[Vídeo: “Pasarse en un presupuesto es fácil. No tiene problema, lo he dicho siempre. Chiqui, son 1.200 millones. Eso, quitas o pones de una parte del Presupuesto”]

R: Vamos a hacerlo con la economía de cualquier persona que nos pueda estar escuchando. ¿Le parecería mucho 1.200 euros? Es importante para no tratarlo con esa frivolidad. Esa es la diferencia. Los que creemos que no debemos gastar lo que no tenemos tenemos que intentar ese equilibrio presupuestario. O cuando hablamos del dinero de la Unión Europea, hablamos de 1 billón o billón y medio como si fuera un euro o un euro y medio. Cuando llegamos aquí, la única comunidad autónoma que no había cumplido ninguna de las tres reglas del Presupuesto era Andalucía.

P: ¿Ve agotado al Gobierno?

R: Falta de credibilidad y falta de ideas.

P: ¿Y ayudarles a ayudar a España o ayudar al Gobierno a sobrevivir?

R: No, yo creo que hay que ayudar a los españoles. Cualquier político que crea lo que está haciendo no lo hace ni siquiera por su propio partido, lo debe hacer por los españoles. Yo creo que nuestra responsabilidad en este momento es trabajar por y para que los ciudadanos estén mejor. Hay una frase que a mí me encanta del presidente Feijóo que dice “yo he venido a desgastarme, porque gobernar es desgastarte para que no se desgasten los ciudadanos”.

P: ¿Y lo entenderán sus votantes si se acercaran o hubiera pactos con el presidente Sánchez?

R: Si es para mejorar la vida de los ciudadanos, seguro.

P: ¿Dependerá de cómo lo expliquen, entonces?

R: No, dependerá de que realmente el presidente Sánchez escuche las propuestas que ha llevado el presidente Feijóo, que creo que ha llevado una batería de medidas muy importante que, estamos convencidos, permitirán mejorar la situación. Y la gente si te atiende, si te escuchan, si realmente ven la oportunidad de consenso, de diálogo, de acuerdo, para mejorar sus vidas, lo entiende. Lo que no entenderían es un apoyo incondicional a cambio de nada y sin tener en cuenta tus propuestas, porque eso es otra.

P: ¿Y Vox lo usará?

R: El presidente Feijóo tiene su marca propia. Es decir, yo creo que todo el mundo sabe las cosas que puede aportar. Es un presidente que lleva cuatro mayorías absolutas y que ha venido con un camino muy claro y que, además, puede decir “yo lo he hecho”. Creo que no todo el mundo puede contar con esa credencial.

