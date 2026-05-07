Vueling, Lufthansa y otras compañías europeas y españolas se están quedando con los aviones viejos de la aerolínea húngara Wizz Air, según desvelan a OKDIARIO varias fuentes de las tres mercantiles. Esto se debe a que la empresa Magyar se deshace de sus aeroplanos entre los cuatro y seis años después de haberlos adquirido. En ese sentido, la empresa sigue a rajatabla esta política de renovación de vehículos aéreos con el objetivo de ahorrarse costes.

En el caso de Vueling, OKDIARIO ha podido comprobar que ha adquirido cinco aviones anteriormente pertenecientes a Wizz Air en el último año. Lufthansa, por su parte, lo ha hecho a través de filiales como Eurowings.

Las aerolíneas suelen utilizar contratos similares al leasing cuando adquieren sus aviones. Es decir, el fabricante cede el aeroplano a través de un pacto que se sitúa entre el alquiler y la compra.

De esta forma y haciendo uso de dicho tipo de contrato, Wizz Air trata de renovar periódicamente su flota para evitar que ninguno supere los seis años. Esto se debe a que los costes de mantenimiento se disparan al traspasar este plazo.

El objetivo no es otro que tratar de ser competitivos en precios, puesto que la aerolínea húngara se considera una ultralow cost, compitiendo con otros grandes del sector como Ryanair por ofrecer billetes más baratos.

Así, mantener una flota joven es una característica particular de esta compañía que le permite consumir menos y reducir los costes de mantener el avión a largo plazo. La propia empresa ha afirmado a este periódico que trata de seguir este método para ahorrar y ser competitiva.

Los aviones de Wizz Air en Vueling

No obstante, mientras Wizz Air devuelve sus aviones al fabricante al cabo de unos años, otras aerolíneas están dispuestas a operar con ellos. Fuentes de estas compañías afirman que este es el caso de Vueling y Lufthansa, que estarían adquiriendo (también mediante leasing) aeroplanos que anteriormente pertenecieron a la húngara.

En concreto, Wizz Air opera con modelos de Airbus, tal y como explicó a este diario una de sus directivas, por lo que la adquisición de Vueling y Lufthansa sería también de este tipo de aviones. Algunas aerolíneas tradicionales «no tienen problemas en trabajar con aviones de, incluso, cerca de 30 años», comenta una fuente del sector.

«Lo que hacen Vueling o Lufthansa es adquirir aviones que antes pertenecían a Wizz Air y hacer un rebranding», afirman otras. De esta forma, estas compañías tan sólo tienen que cambiar algunos detalles, como la marca en el exterior de la máquina, para comenzar a manejar los viejos aeroplanos de otras aerolíneas.

Con todo, esta no es la única táctica que usa Wizz Air para reducir costes y presentarse como una alternativa barata frente a sus competidores. Otra política de las que sigue consiste en intentar «volar a aeropuertos secundarios», lugares menos costosos, según indica la propia empresa.

Además, también presume de implementar una «alta densidad de asientos» en sus aviones, tratando de aprovechar el espacio. Esto le permite, además, reducir la contaminación por pasajero.

Todo esto está llevando a la húngara a expandirse por el mundo, también en España, lugar en el que ha puesto el foco por su gran industria del turismo. En el país maneja ya 144 rutas conectadas con 15 naciones distintas. Es más, pretende incrementar su capacidad de pasajeros en casi un 40% a lo largo de este año.