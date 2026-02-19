El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, respondió este miércoles a las intenciones del fondo IFM (o de quien quiera) de incrementar su participación en el capital de la compañía hasta el 29,9%, adelantadas por OKDIARIO. Reynés recordó que ese movimiento debe ser autorizado por la Junta de inversiones exteriores del Gobierno y que cualquier posible pacto entre accionistas debe hacerse público.

«En una compañía cotizada, las acciones se compran y se venden con libertad entre compradores y vendedores, y no participa para nada la decisión, la opinión o los deseos de los directivos. Sí que es verdad que una compañía cotizada tiene límites, pues si alguien aspira a tener más del 30% tiene que lanzar una OPA. Y es verdad que un inversor extranjero tiene otros límites. Quien quiera tener una participación relevante tiene que pedir autorizaciones a la junta de inversiones exteriores», explicó Reynés.

«Y es verdad que también una compañía cotizada tiene otro límite, que es que los acuerdos entre accionistas en un momento determinado se tienen que hacer públicos», añadió.

El presidente de Naturgy se refería a los acuerdos que haya podido alcanzar cualquier accionista entre sí, incluida la posibilidad de que IFM y los fondos CVC y BlackRock/GIP, que pretenden salir del capital vendiendo sus acciones, estén en esa tesitura. De hecho, el segundo ya colocó un 7,1% de Naturgy en mercado el 10 de diciembre. Ahora le queda un 11,4%, y parece que pretende quedarse con sólo un 2% para sus fondos indexados que replican el Ibex 35

Asimismo, CVC pretende deshacerse del 13,8% que controla en solitario tras la ruptura de su pacto con la familia March (Corporación Financiera Alba), que posee otro 5%; una ruptura que pretende precisamente dejar las manos libres al fondo de capital riesgo que gestiona Javier de Jaime para vender su posición.

Planes de IFM

Como informó este periódico, IFM tiene intención de comprar parte de estos porcentajes cuando se pongan a la venta y siempre que el precio le resulte atractivo. Eso sí, en ningún caso pretende superar el 29,9% para no tener que lanzar una OPA. Pero con ese porcentaje superaría a Criteria (el holding industrial de La Caixa, del que es director general el propio Reynés), que posee el 26% de Naturgy, y se convertiría en el mayor accionista de la energética.

BlackRock ha fijado como precio de referencia los 24,75 euros por acción a que se realizó la colocación de diciembre. Ayer, Naturgy recibió sus resultados anuales con una caída del 3,55% hasta 25,56 euros por acción, pero el fondo tendría que ofrecer un descuento en próximas ventas, como ya hizo entonces.

También se especula con que los propios March acaben vendiendo el 5% que ahora controlan en solitario tras romper su alianza con CVC.

Por el momento, en todas estas colocaciones que se prevén para los próximos meses, no aparece en el horizonte ningún inversor de referencia que quiera hacerse con una participación superior al 3%, tras el fracaso de la OPA conjunta que pretendía lanzar la emiratí Taqa junto con Criteria.

IFM lanzó una OPA parcial sobre el 22,69% del capital en 2021 que sólo fue aceptada por un 10%. Posteriormente, ha ido realizando compras hasta el 15,5% que posee en la actualidad, y fuentes conocedoras de la situación aseguran que está interesado en elevarla aprovechando estas próximas colocaciones si se hacen con descuento sobre la cotización bursátil.