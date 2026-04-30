ArcelorMittal recortó su beneficio neto atribuido un 28,6% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta lograr los 575 millones de dólares (493 millones de euros), según los datos publicados por la compañía este jueves a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, la compañía se vio arrastrada por la crisis que está sufriendo el sector a causa del estallido de la guerra de Irán. No obstante, la mercantil ha sido capaz de sostener sus ingresos, que crecieron el 4,4% en ese tiempo.

De esta forma, entre enero y marzo de este año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo siderúrgico se situó en 1.679 millones de dólares (1.440 millones de euros), es decir, un 6,2% más que el del mismo periodo del año pasado.

Por su parte, los ingresos de ArcelorMittal en los tres primeros meses de este año se incrementaron hasta los 15.457 millones de dólares (13.252 millones de euros). El consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal, ha destacado que los resultados del primer trimestre «se mantuvieron sólidos» a pesar de la inestabilidad en Oriente Medio.

Resultados de ArcelorMittal

«Los fundamentos del negocio han mejorado en los últimos tres meses, impulsados en particular por el favorable reajuste estructural del entorno normativo europeo, incluyendo el CBAM (el arancel verde europeo sobre el carbono) y el nuevo contingente arancelario (TRQ), que se espera que reduzca significativamente las importaciones a Europa a partir del 1 de julio. ArcelorMittal está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad gracias a la capacidad existente y a la reactivación de la capacidad inactiva», ha añadido.

La empresa pagó su primer dividendo trimestral provisional de 0,15 dólares por acción (0,12 euros) en marzo de 2026, como parte de un dividendo anual propuesto de 0,60 dólares por acción (0,51 euros). La siderúrgica seguirá devolviendo a los accionistas un mínimo del 50% del flujo de caja libre tras el pago de dividendos mediante la recompra de acciones.