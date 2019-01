CaixaBank, Santander, Iberdrola y Enagás entran en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2019

Un total de seis empresas españolas (Banco Santander, BBVA, Caixabank, Enagás, Iberdrola y Telefónica) figuran en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2019 (Bloomberg Gender-Equality Index, GEI), publicado este miércoles, 16 de enero, con el que se busca reconocer a aquellas compañías que hayan asumido un compromiso con la igualdad de género.

El índice GEI ha duplicado su envergadura en esta segunda edición e incluye a 230 compañías de 36 países y 10 sectores, con una capitalización de 9 billones de dólares y más de 15 millones de empleados alrededor del mundo, de los que siete millones son mujeres.

El estudio analiza aspectos como la presencia de mujeres en el consejo de administración de las empresas, cuidado de la familia, programas de concienciación y productos que fomenten el apoyo a las mujeres.

En concreto, en la edición de este año figuran Accenture, Adidas, Adobe, ADP, Allianz, American Express, ArcelorMittal, AstraZeneca, AT&T, Avon Products, Banco Santander, Bank of America, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Cisco, Citi, The Coca-Cola Company, Danone,

Deutsche Post DHL Group, Deutsche Telekom, Diageo, Don Quijote Holdings, DuPont, Enagás, Ford Motor, Galp, Gap, General Motors, Goldman Sachs, Grupo Financiero Banorte, Grupo Televisa, Iberdrola, ING, JPMorgan Chase, Just Eat, entre otras.

También aparecen Lenovo, L’Oréal, Mastercard, Morgan Stanley, Motorola Solutions, Nestlé, Nielsen, Nokia, Orange, Procter & Gamble, Rolls-Royce Holdings, SAP, Schneider Electric, Silicon Valley Bank, Sodexo, Swedbank, Telefónica, Unilever, Visa, Vodafone Group o Zurich Insurance, entre otras.

‘Rompiendo el techo de cristal’

Entre las conclusiones del ‘Gender Equality Index’, bajo el epígrafe ‘Rompiendo el techo de cristal’, destacan aspectos como el hecho de que el porcentaje de mujeres ejecutivas se ha incrementado un 40% entre 2014 y 2017 y la media global de mujeres en los Consejos de Administración se ha duplicado. Además, el informe apunta que, dentro de las compañías encuestadas, el 43% de las promociones realizadas en 2017 correspondió a mujeres.

En el caso de Iberdrola, la eléctrica destaca que es una de las compañías del Ibex 35 con mayor porcentaje de consejeras, cuenta con más 70 medidas que fomentan la conciliación entre la vida personal y laboral y ha desarrollado recientemente con el Ministerio del Interior del Gobierno de España una campaña contra la violencia de género. El grupo cuenta además con una vicepresidenta no ejecutiva -Inés Macho Stadler- y con más de 200 directoras al frente de áreas estratégicas como el negocio renovable, la fiscalidad global, los asuntos europeos, la auditoría interna y el cumplimiento, entre otras.

En el caso de Enagás, ha obtenido una puntuación de 84,12 sobre 100 puntos, por encima de la media de las compañías del sector Utilities (73,24 puntos) y de la media del total de empresas incluidas en el Índice (74,84 puntos). La compañía destaca que su trabajo se ha traducido en avances en el ámbito de la igualdad, como el lanzamiento de iniciativas de formación, coaching y networking para potenciar el talento femenino, el incremento de la participación de mujeres en puestos de responsabilidad o la puesta en marcha de más de 100 medidas de conciliación de la vida personal y profesional, entre las que se incluye la implantación del modelo de teletrabajo, entre otros.