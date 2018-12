El PP avisa: “Tendremos en cuenta lo publicado sobre Lakidaín para elegir el Consejo de RTVE”

El diputado Ramón Moreno, portavoz de la Comisión de RTVE, asegura que "tendremos en cuenta lo publicado a la hora de valorar a los finalistas a presidir la cadena" Lakidaín, número 17 de la lista de 20 finalistas del Comité de Expertos, fue sancionado de empleo y sueldo por mala praxis profesional y afronta una investigación por desvelar datos psicológicos de una compañera

El portavoz del PP en la Comisión de RTVE del Congreso, Ramón Moreno, ha asegurado a este diario que “tendremos en cuenta lo que habéis publicado sobre Roberto Lakidaín a la hora de elegir el Consejo de la cadena”. “Respetamos la presunción de inocencia de todo el mundo y hasta que no se confirme judicialmente sus sanciones no podemos descartarle, pero sin duda esos comportamientos no son adecuados en una persona que forma parte del Consejo de un organismo público como RTVE”.

Las palabras de Moreno dejan prácticamente fuera a Roberto Lakidaín, empleado de la casa en Andalucía y miembro de Comisiones Obreras, que ha quedado en el puesto 17 de los 20 finalistas que ha elegido el Comité de Expertos de RTVE.

Tras hacerse pública esa lista, ahora queda pendiente de que la Mesa del Congreso marque los plazos para que los grupos parlamentarios decidan los diez nombres que formarán el Consejo de RTVE y, de ellos, quién presidirá la cadena. El Comité de Expertos situó a Alicia G. Montano en primer lugar, que cuenta con los apoyos de PSOE y Podemos. “Para mí todos tienen a partir de ahora cero puntos, todos parten con las mismas opciones”, asegura Moreno.

Sanción

Todos menos Lakidaín. “Vamos a preguntar qué efectos tiene esto sobre el concurso porque es sorprendente que haya pasado el corte con una sanción de empleo y sueldo por mala praxis”, explica Moreno.

Como ha publicado este diario este miércoles, este empleado de la cadena en Andalucía fue suspendido con 20 días de empleo y sueldo en 2014 por ocultar unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Andalucía sobre un caso de corrupción del PSOE, la llamada Operación Heracles.

Lakidaín ha explicado en declaraciones a este diario que tiene recurrida esa sanción y que el juicio será en enero. “Es fruto de una persecución contra mí porque denuncié las manipulación informativa en Andalucía en la etapa del anterior Gobierno”, asegura.

Además, como también ha publicado este diario este miércoles, Lakidaín afronta una segunda investigación por desvelar datos de un informe psicológico de una compañera en Andalucía, que le ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos como paso previo a una querella. “Sí, yo hice pública la nota de CCOO donde se hablaba de Gemma de Andrés -ex directora de Informativos de RTVE en Andalucía-“, admitió a este diario.