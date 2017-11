El salón de belleza en el salón de tu casa

“Estábamos viendo un entorno cada vez más móvil y en el que mucha gente, como era mi caso cuando era consultor, no tenía tiempo que dedicar a la peluquería o los tratamientos de belleza”. Lo cierto es que casi todos los sectores se han puesto las pilas para llevar a casa todo aquello que ofrecen y el mundo de la belleza no ha querido quedarse atrás en esta era digital en la que todo avanza tan deprisa. Por ello, Quique Arranz y Rodrigo Silva-Ramos fundaron URVAN en 2016, “una plataforma de servicios de belleza a domicilio de España: un salón de belleza que se desplaza al cliente donde quiera y cuando quiera”, cuenta Quique.

Desde cortarte el pelo, pasando por el peinado de tu boda hasta prepararte para un shooting de fotografía. URVAN ofrece tres servicios diferentes: On the go, que abarca todos aquellos servicios que puedes encontrar en cualquier salón de belleza a pie de calle; Weddings, centrada en las bodas; o 100% personalización, una línea más amplia porque se adapta a todas las necesidades e incluso ofrece servicios para empresas.

Todo este mundo funciona de la mano de la tecnología. Los servicios se contratan a través de una aplicación móvil o la plataforma web, introduciendo tu código postal. “En los meses que llevamos operando en Madrid ya hemos prestado servicios a más de 3.000 clientes, que además se muestran altamente satisfechos con nuestros servicios, mostrando una tasa de repetición muy alta, cercana al 70%. Esto nos está permitiendo doblar facturación mes a mes”, indica Arranz.

Objetivo: operar en toda España

El salón de belleza a domicilio llega a las casas de Madrid y Valencia y en los próximos meses también a las de Barcelona, Málaga y Sevilla. Su objetivo, señala Quique, es llegar al resto de ciudades españolas. “Nosotros nacemos con el objetivo de crecer día a día, ofreciendo el mejor servicio en todo el territorio nacional, con el objetivo a largo plazo de expandirnos internacionalmente”.

Aunque está creciendo rápido, URVAN tiene muchos competidores. Sin embargo, Arranz subraya que lo que les hace diferentes del resto es que “pretendemos hacer especial a nuestros clientes: con todas las comodidades que otorga su propio hogar. Fundamentalmente nuestros clientes son personas mayores que no salen de casa con facilidad, mujeres trabajadoras muy ocupadas profesionalmente y madres de familia que escogen servicios para ellas y para su familia en general incluyendo a los niños”, explica Quique.

Los ‘chollos’ también llegan al mundo de la belleza. Los precios son los mismos que pueden encontrar en cualquier peluquería, pero “si el cliente es previsor y reserva con tiempo de antelación puede encontrar auténticos chollos. Es algo similar a lo que ocurre con los billetes de avión”.

Aunque llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas, Arranz asegura que ha merecido la pena. “Nació gracias a Rodrigo, un emprendedor senior, y está sólidamente financiado por él como principal inversor. Empezar una empresa de cero es muy costoso y mucho más sabiendo que no hay casi nadie que esté haciendo algo parecido en el que poder fijarse”.

Y, a pesar de que no saben donde estarán dentro de diez años, su meta es bastante clara: colocarse como el grupo líder de la industria de la belleza. “De alguna manera, y salvando la distancia, nos vemos como el UBER de la belleza”.