El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, sigue con su empecinamiento de volver a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), esta vez un 3,1%. Ahora, el departamento ha ofrecido un incentivo fiscal a las empresas para que no se opongan a una nueva subida, algo que no depende de él sino del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este incentivo durante una comparecencia de prensa tras una reunión de casi tres horas con los agentes sociales. El número dos de Yolanda Díaz ha asegurado que esta compensación no se trata de un «regalo urbi et orbi» a todas las empresas, incluso a aquellas que no tienen ninguna afectación por el SMI.

Pérez Rey no ha entrado a detallar en qué consistiría dicha compensación por «respeto» a los trabajos que está realizando Hacienda, ya que aún se está definiendo su diseño, pero ha admitido que una de las posibilidades es introducir una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

En cualquier caso, ha indicado que se trabajará estos días en esa fórmula que permita a las empresas que tienen mayores trabajadores cobrando el SMI alguna forma de compensación y que el jueves volverá a reunirse la mesa de negociación.

El SMI de Yolanda Díaz

«Pero en esto me gustaría ser muy claro. La fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios. No se trata de que las empresas tengan a sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino, muy al contrario, se trata de estimularles para que dejen de tener trabajadores en esa escala tan baja», ha indicado.

«Por tanto, sí a la compensación, pero unida, coordinada, con un incentivo que no sea negativo, que no impida a las empresas subir, remontar sus escalas salariales», ha indicado Pérez Rey, que ha añadido que en Trabajo llevan todo el fin de semana trabajando con el Ministerio de Hacienda para buscar fórmulas que puedan hacer que los empresarios «den el ok» al acuerdo de subida del SMI.

«Nos falta aterrizar concretamente cómo va a funcionar ese incentivo-desincentivo, pero obviamente lo que sí haremos es que la compensación del SMI quede de alguna manera supeditada a que en ejercicios posteriores estas empresas disminuyan su exposición global al SMI, que hay muchas maneras de hacerlo», ha declarado.

«Tendremos que concretar ese incentivo, pero lo que sí me gustaría es lanzar la idea clara de que estamos dispuestos a compensar algunas de las subidas del SMI de este año en algunos sectores productivos, pero no para que sigan viviendo en el SMI, sino para que tengan los estímulos suficientes para poder, insisto, rebasar el SMI», ha explicado.

Pérez Rey ha insistido en que los salarios altos «no deben ser patrimonio exclusivo de una serie de trabajadores», sino que también han de ser patrimonio de las personas «que se dejan todo el día su esfuerzo en los jornales, en los campos, o lo hacen ayudando a los demás, o lo hacen limpiando».

«Y que, por lo tanto, desde la agricultura a la hostelería, pasando por las concesiones públicas, la limpieza o la seguridad privada, pues tengan un estímulo que les pueda permitir compensar la subida del SMI este año, pero que les estimule, a su vez, a avanzar posiciones en esa escala salarial. De lo que se trata es de no dar estímulos para quedarte en el SMI, sino estímulos para remontar el SMI», ha remarcado.

Pérez Rey ha afirmado que su intención es alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, pero también con las organizaciones patronales, para convertir la política de subida salarial «en un asunto de Estado, en un asunto de país».

«España tiene que dejar de ser un país de bajos salarios. No merecemos tener un diferencial con Europa de más de 20 puntos y nos merecemos cobrar al menos lo mismo que cobran nuestros compatriotas de la Unión Europea y en eso está empeñado el Gobierno», ha recalcado Pérez Rey, que ha añadido que subir los salarios «es una necesidad imperiosa» en España.