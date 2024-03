Elena Sánchez, presidenta interina de RTVE, ha asegurado este jueves en una comparecencia en el Congreso que «todos los profesionales de la casa tienen la obligación de evitar cualquier posicionamiento ideológico». A preguntas del PP durante la sesión de control a la cadena pública, Elena Sánchez contestaba así sobre las declaraciones en RTVE de Silvia Intxaurrondo, copresentadora y codirectora de La Hora de La 1, en defensa de la polémica ley de amnistía del PSOE.

El diputado popular José Ángel Alonso ha requerido a la Elena Sánchez sobre los editoriales de RTVE y la defensa que hace una copresentadora de la casa de los argumentos del PSOE cada mañana, en su opinión. Elena Sánchez ha contestado que en RTVE no hay editoriales. «Somos redobladamente independientes», ha dicho. «Luego hay espacios de análisis donde hay profesionales que dan su opinión», ha señalado.

Alonso ha señalado que Intxaurrondo ha citado el caso concreto de la defensa que hizo Intxaurondo en su programa de la ley de amnistía aprobada por el PSOE con los independentistas catalanes y vascos. «Dijo que la ley sería lo mejor para el futuro y que nos daríamos cuenta con el paso del tiempo», ha dicho.

Elena Sánchez no ha entrado a defender esa actitud y ha recordado las líneas básicas de la cadena pública sobre la independencia informativa y la falta de posicionamiento ideológico de los informativos y los presentadores de la casa.

Varios diputados del PP han aprovechado también para preguntarla por el sueldo de Intxaurrondo, 537.000 euros en dos años como copresentadora y codirectora de La Hora de La 1, según adelantó este diario. Se trata de un contrato de dos años que en los apuntes contables internos de RTVE aparece como fecha de inicio del expediente el 17 de julio de 2023, día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición.

En este caso, Elena Sánchez ha explicado que también se hizo un contrato de dos años a Josep Cuní para RNE y que el sueldo de los presentadores sigue unos criterios internos que están perfectamente reflejados en las normas internas, atendiendo a criterios como la duración del programa, la audiencia, el horario…

Respecto a su sueldo, Elena Sánchez también ha querido destacar que los 537.000 euros citados «son por dos años» y «son de máximos». Es decir, que como tiene un sueldo diario, si un día no presenta el programa no lo cobra. «Al final de año puede no cobrar ese dinero», ha señalado.

Respecto a los 25.000 euros por programa que fija el presupuesto con la productora del programa El mejor de la Historia, también presentado por Intxaurrondo, «es un sueldo que viene en el contrato que luego a la hora de liquidarlo puede no ser exactamente ese».