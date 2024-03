RTVE paga 530.000 euros por los dos años de contrato que ha renovado a la periodista Silvia Intxaurrondo, que se ha caracterizado por atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y defender los argumentos políticos del Gobierno desde su posición como presentadora del programa La hora de la 1, el matinal diario de la cadena. Como publica este lunes este diario, RTVE inició el expediente para renovar el contrato a Intxaurrondo el 17 de julio de 2023, el mismo día de la agresiva entrevista a Feijóo previa a las elecciones generales del 23 de julio.

De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso este diario, RTVE ha renovado dos años a Intxaurrondo, hasta 2025, como co presentadora y co directora de La hora de la 1 y le pagará algo más de 530.000 euros por esos dos años. Además, la cadena pública ha premiado a la periodista con el programa El mejor de la historia, que elige al personaje más importante de la historia de España, por el que cobra aparte.

Este programa, que se emite los viernes, de momento no ha tenido éxito. En su estreno hizo un 6,8% de cuota de pantalla y los dos siguientes, un 5,1%, muy por debajo de la media de audiencia de la cadena pública. Este programa lo realiza la productora The Pool Managment, ligada a Andrés Varela Entrecanales, accionista y consejero del Grupo Prisa, editor de El País. Esta productora es también la responsable, junto a Secuoya, del documental sobre la vida de Pedro Sánchez en Moncloa, un trabajo que de momento no se ha estrenado en ninguna plataforma.

Además, Intxaurrondo presenta Geópolis para RTVE Play, que tiene un coste de 405.000 euros por cuatro episodios audiovisuales de 35 minutos y 12 podcast de 45 minutos. Este programa está producido por Glop a Glop Planet, del Grupo Lavinia, y The Voice Village, donde aparece como administrador mancomunado Ricardo Villa, ex director de interactivos de RTVE. El Grupo Lavinia es una productora afín al Gobierno y ha sido una de las beneficiadas por contratos con RTVE.

La decisión de RTVE de renovar el contrato de Intxaurrondo el 17 de julio tiene además otra derivada, según interpretan fuentes internas. «Todo el mundo daba por hecho que ganaba el PP las elecciones. Y si ganaba el PP estaba claro que Intxaurrondo no iba a seguir presentando ese programa ni ningún otro. Pero al renovarla en esa fecha, pues de alguna manera la blindaban y le garantizaban al menos una buena indemnización», aseguran estas fuentes.

Intxaurrondo ha sido noticia por protagonizar en su programa matinal escenas de defensa de los argumentos del Gobierno de PSOE y Sumar. No sólo fue la agresiva entrevista a Feijóo el 17 de julio, donde le acusó de mentir con el tema de las pensiones y la revalorización con la inflación, sino el diferente tono que utilizó sólo tres días después con el presidente del Gobierno, el 21 de julio, a dos días de los comicios.

Además, ha defendido las tesis del Gobierno en los últimos escándalos que han afectado al Ejecutivo, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por narcotraficantes o el más reciente caso Koldo. Sobre este asunto aseguró en su programa que «la Fiscalía no habla de comisiones, ni siquiera de comisiones ilegales, sino de beneficios».