Después de años de asistir de palmeros a todos los paripés que montaba Pedro Sánchez a mayor gloria de sí mismo, los gestores de las grandes eléctricas han perdido la paciencia con un Gobierno que no sólo no agradece ese apoyo, sino que las ha tomado como chivo expiatorio de la estratosférica subida de la luz y ha metido la mano en el bolsillo de sus accionistas por las bravas, en la mejor tradición comunista. Aunque parece que va a dar marcha atrás parcialmente, las empresas se han hartado. Y a todo esto, Bruselas también empieza a perder la paciencia, el PNV se pone de lado de Iberdrola y los inversores ponen pies en polvorosa ante tanta inseguridad jurídica, el gran problema de España.

El gesto definitivo de esta ruptura ha sido la negativa de Iberdrola y Endesa a acudir a la segunda subasta de renovables que monta Teresa Ribera (para la que ya se está preparando una salida honrosa a un puesto internacional tras la catástrofe) como antídoto a la escalada del recibo. Un desplante que ha dejado boquiabierto a todo el mundo económico y que ha lanzado un mensaje demoledor a inversores y bancos de inversión: «si las grandes eléctricas españolas no quieren invertir en renovables en España, menos vamos a invertir nosotros».

Esto, además, genera problemas para el Gobierno, como que el grueso de los gigawatios han ido a parar a pequeñas empresas como Capital Energy o Forestalia, que no tienen capacidad financiera para desarrollar esas instalaciones; de ahí que necesiten socios o que, en el futuro, se vean obligadas a ‘dar el pase’ a otros compradores. La única grande que sí ha acudido es Naturgy, que, con el cacao interno que tiene tras el éxito parcial de la opa de IFM, lo que menos necesita es ponerse al Gobierno en contra.

Galán se echa al monte… pero tiene al primo de Zumosol

Ignacio Sánchez Galán ha ido todavía más lejos y se ha hecho una foto con Boris Johnson prometiéndole grandes inversiones en Reino Unido con claras intenciones de tocar las narices en Moncloa (y parece que con bastante éxito); viene a decir que, como en España me maltratan, me voy con las inversiones a otra parte donde me reciben con los brazos abiertos. Es la diferencia entre un Gobierno business friendly y otro intervencionista y antimercado. Así que, si aquí le siguen tratando a banquetazos, es capaz de llevarse allí la sede y dejar de tributar en España.

Galán se arriesga mucho porque ya se sabe lo que hace Sánchez con sus enemigos (e incluso amigos, véase la caída en desgracia de Iván Redondo), y su futuro judicial pende de un hilo en el caso Villarejo, un hilo que está en manos de la Fiscalía, es decir, de Dolores Delgado. De momento, no ha conseguido que el juez Manuel García-Castellón le retire la imputación; de hecho, el magistrado pretende citarle a declarar en noviembre.

Pero el presidente de Iberdrola cuenta con su particular primo de Zumosol, un aliado que puede parar los pies a Sánchez: el PNV, imprescindible, como es sabido, para que el presidente saque adelante sus presupuestos con el mayor gasto de la historia y, en último término, para que siga en Moncloa. Galán no es precisamente vasco (es salmantino), pero siempre ha defendido la «vasquidad» de Iberdrola y se ha ganado el apoyo de los nacionalistas, que consideran a la eléctrica el buque insignia empresarial de Euskadi (y pretenden que se convierta en la mayor de Europa con una gran adquisición).

Endesa se va a EEUU y Bruselas se harta

Endesa también le ha puesto claramente la proa a Sánchez. Aparte de negarse a ir a la subasta, su propietaria, la italiana Enel, ha decidido desviar parte de las inversiones que tenía previsto realizar en España a Estados Unidos buscando también destinos más friendly. Como todo el mundo menos Yolanda Díaz sabe, Enel se hizo con Endesa gracias a los buenos oficios de Zapatero, y por eso ha cuidado mucho a los Gobiernos del PSOE. Pero todo tiene un límite, y lo de robarle los beneficios porque sí lo ha superado.

Esta medida de Sánchez se ha encontrado también con la reticencia de Bruselas, donde no les convence en absoluto este sistema de recuperación de costes. «Puede haber dudas sobre el mercado, que es mejorable, pero este tipo de intervención a las bravas -estilo Podemos- no gusta nada», explica una fuente comunitaria.

En la Comisión Europea se están hartando también de la deriva de nuestro Gobierno y están empezando a ponerle las peras a cuarto. No cabe duda de que la marcha atrás del presidente con la contrarreforma laboral, quitando autoridad a Yolanda para dársela a la humillada Nadia Calviño, tiene detrás las presiones comunitarias. No olvidemos que fue la UE la que nos pidió hacer la reforma laboral de 2012 y que, a cambio de los fondos Next Generation, nos ha exigido abundar en ella (lo contrario de derogarla), aparte de volver a la senda de reducción del déficit y de reformar las pensiones.

Pedro se ha llamado andana este año y en 2022 Dios y Ursula Vonder Leyen dirán (y si en Bruselas se ponen muy duros, adelantará las elecciones antes de comerse el sapo de unas reformas impopulares). Pero el decretazo de la luz también ha colmado el vaso de la paciencia europea y es posible que no tenga tanto margen como él se creía. Sería un desastre para el amado líder… pero una bendición para España.