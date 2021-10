Boris Johnson no pretende expropiar ni atacar a las eléctricas, al revés: las llama y se reúne con ellas para atraer a Reino Unido toda la inversión posible. La escena se ha vivido este pasado martes en Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha recibido al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, justo después de que el empresario haya tenido que pelear para evitar un brutal sablazo fiscal a las energéticas por parte del Gobierno de España.

El líder de Iberdrola se ha encontrado en Reino Unido con un “gracias por tus inversiones y compromiso que proporcionas a este país. Tú siempre eres bienvenido”. El autor de las palabras ha sido nada menos que el primer ministro británico, quien ha tendido la mano a la llegada masiva de inversiones de la eléctrica.

Sánchez Galán viene de esquivar a medias una medida confiscatoria de Pedro Sánchez. Y fuera de las fronteras españolas han tomado nota. Nada menos que para ofrecer un puente de plata con el que atraer toda la inversión en renovables de las eléctricas. Y así lo ha hecho Boris Johnson, quien se ha sentado a dialogar con el presidente de Iberdrola para captar todas sus inversiones y dirigirlas hacia un país con seguridad jurídica y no con avisos de “detracción de los beneficios”, como anunció hace un mes Pedro Sánchez.

El gran sablazo a las eléctricas por los “beneficios extraordinarios”, como los calificó Pedro Sánchez, será finalmente mitigado. Pero no lo será la imagen confiscatoria dejada por España en los mercados internacionales a raíz de este intento. Al final, eléctricas y Gobierno han pactado in extremis porque Sánchez sabía, desde el primer momento, que su norma contaba con serios visos de ser torpedeada judicialmente. Ni los castigos a los contratos de gas a precio fijo cerrados con anterioridad, ni la penalización recogida en la reforma en materia de minoración de ingresos por el CO2 se mantendrán tal y como los aprobó el Consejo de Ministros. Un alivio que las empresas buscaban para normalizar la reforma anunciada a bombo y platillo y que tanto celebró Podemos.

El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, se había manifestado radicalmente en contra de la propuesta que aprobó el Consejo de Ministros. Además, señaló que la compañía se iba a replantear toda su política de inversiones en España debido al castigo fiscal regulado por Sánchez: un castigo que, básicamente, hacía que el gran sacrificio para reducir algo el recibo de la luz, fuese el efectuado por las compañías y no por el Estado.

El ataque no ha pasado por alto en el mercado internacional. Ni en los líderes internacionales.

De hecho, la compañía energética española Iberdrola ha diseñado ya un plan para invertir, a través de su filial británica Scottish Power, 7.090 millones de euros adicionales en la construcción del parque eólico marino East Anglia Hub (este de Inglaterra), tal y como ha comunicado el Gobierno británico. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado, así, este pasado martes 18 nuevas inversiones extranjeras en el Reino Unido por valor de 9.700 millones de libras (12.650 millones de euros). El proyecto de Iberdrola representa más de la mitad de los fondos anunciados.

Pero el ofrecimiento de Johnson va más allá y busca una captación masiva de inversiones. Incluidas las de Iberdrola. Y el gran argumento británico es un trato favorable a las empresas y a la creación de empleo. Un plan basado en reducciones fiscales y garantías plenas de seguridad jurídica. Hay que recordar que Ignacio Sánchez Galán, fue galardonado en 2019 por la prestigiosa Harvard Business Review, como uno de los cinco mejores CEO del mundo.

Y es que Reino Unido quiere atraer inversiones. No espantarlas. La energía eólica marina se ha convertido también en motor de crecimiento futuro del grupo Iberdrola: en la actualidad, opera 1.300 MW de capacidad instalada (Wikinger, East Anglia ONE y West of Duddon Sands) y mantiene 2.600 MW en construcción, con los que triplicará su capacidad actual. Su cartera de proyectos eólicos marinos se eleva a unos 38.000 MW en mercados tradicionales, como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia y en nuevas plataformas, como es el caso de Taiwán, Irlanda, Japón, Suecia y Polonia.

La compañía ha lanzado un plan de inversión récord de 150.000 millones de euros durante la próxima década -75.000 millones de euros a 2025-, que permitirán a la compañía triplicar su capacidad renovable y duplicar los activos de red más inteligentes, maximizando las oportunidades de la revolución energética.

Con una inversión de 120.000 millones de euros en los últimos veinte años, Iberdrola es líder en energías renovables con más de 37.300 MW de capacidad instalada, un volumen que convierte a su parque de generación en uno de los más limpios del sector energético. La estrategia de inversión en energías verdes y redes inteligentes permitirá a Iberdrola ser «neutra en carbono» en Europa en 2030.