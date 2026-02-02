EEUU e India han alcanzado un acuerdo comercial clave tras meses de tensiones y disputas por los aranceles, según han anunciado este lunes el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro de India Narendra Modi. La medida principal del pacto consiste en reducir los aranceles recíprocos del 25 % al 18 %, en un intento de normalizar la relación comercial entre los dos países. El acuerdo contempla un compromiso energético por parte de India: Modi se ha comprometido a dejar de comprar petróleo ruso y a incrementar de forma significativa las importaciones de productos estadounidenses, incluyendo los energéticos y agrícolas. Trump ha mencionado además la posibilidad de que India incremente compras a Venezuela, en un movimiento destinado a diversificar sus fuentes energéticas y reducir su dependencia del crudo ruso.

La Casa Blanca indicó que la reducción de aranceles entrará en vigor de forma inmediata, aunque todavía no se han publicado medidas oficiales que formalicen el ajuste de los tipos.

El acuerdo llega pocos días después de que India firmara un amplio pacto comercial con la Unión Europea, en un esfuerzo por diversificar sus alianzas globales en medio de las tensiones con Washington. Se esperaba que las relaciones entre ambos países mejoraran durante el segundo mandato de Trump, pero se deterioraron rápidamente tras el conflicto de India con Pakistán en mayo y la decisión del presidente estadounidense de destacar a India como un importante cliente mundial de petróleo ruso.

Washington había impuesto aranceles del 25 % a India debido a sus compras de petróleo ruso, medida que elevó las tensiones comerciales y provocó represalias recíprocas por parte de Nueva Delhi. Con la reducción de aranceles al 18 % a India, EEUU elimina parte de estas barreras y abre la puerta a una relación económica más fluida.

En redes sociales, Trump ha asegurado este lunes: «Acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, mediante el cual aplicaremos un arancel recíproco reducido, del 25 % al 18 %». Por su parte, Modi ha celebrado en redes sociales que los productos «Made in India» ahora tienen un arancel reducido del 18 %, destacando el beneficio que esto supone para la industria y los consumidores indios.

Además, según Trump, India se ha comprometido a eliminar progresivamente sus barreras de arancelarias y no arancelarias contra EEUU, además de comprar productos estadounidenses por valor de hasta 500.000 millones de dólares.

El contexto del acuerdo se remonta a abril del año pasado, cuando Trump anunció que India se vería afectada por un arancel del 26 % como parte de sus gravámenes del «Día de la Liberación» sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Dichos gravámenes se retrasaron para permitir negociaciones, y finalmente, en agosto, Trump impuso un arancel recíproco del 25 % a los productos indios. Posteriormente, reforzó la presión con un arancel adicional del 25 % sobre las compras de petróleo ruso por parte de India, medida que provocó la indignación de Nueva Delhi, dado que otros compradores de energía rusa, como China, no fueron gravados de manera similar.

A pesar de los aranceles, los flujos comerciales entre ambos países no se desplomaron a finales de 2025. Entre septiembre y noviembre, las importaciones estadounidenses desde India aumentaron ligeramente, hasta 22.100 millones de dólares, frente a poco menos de 22.000 millones durante el mismo período de 2024. Este dato demuestra que, pese a las tensiones y amenazas de gravámenes punitivos, el comercio bilateral mantenía un dinamismo importante.