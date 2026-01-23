El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aceptado el cese a petición propia de Pilar Sánchez Núñez como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo mandato expiraba el próximo mes de junio.

Como se ha publicado en el BOE, a propuesta del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado martes, se dispone «el cese de Pilar Sánchez Núñez como consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, agradeciéndole los servicios prestados».

Fuentes del organismo presidido por Cani Fernández consultadas indican que el cese de Sánchez Núnez como consejera se produce «a petición propia por motivos personales».

Fue nombrada consejera de la CNMC en 2020

Sánchez Núñez, ingeniera agrónoma y estadística del Estado, fue nombrada consejera de la CNMC en 2020, tras haber formado parte del gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Experta en competencia, ha sido vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia; consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y desde 2010 vicepresidencia de ese organismo, antes de su fusión con los reguladores de Energía, Telecos y demás sectores.

El mandato de Sánchez Núñez como miembro del órgano rector del superregulador tocaba a su fin el próximo 16 de junio, al igual que el de otros miembros del consejo de la CNMC, entre ellas la presidenta, Cani Fernández.