Duro Felguera se dispara un 30% en Bolsa ante rumores de que evitará el concurso

Los títulos de Duro Felguera han vivido un fuerte repunte en Bolsa del 30% esta mañana ante rumores en la prensa española de que la compañía ha alcanzado un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI) y la banca para esquivar al concurso de acreedores. Así, la empresa asturiana ha ascendido hasta un 30% en el mercado continuo del Ibex en las primeras horas de la sesión este jueves, hasta luego suavizar su revalorización. La SEPI es el principal acreedor de la empresa.

El detonante ha sido una noticia publicada por El Economista que afirma que la compañía ha alcanzado un acuerdo con la SEPI y sus accionistas mexicanos, las firmas Prodi y Mota-Engil México para inyectar 10 millones de fondos y reforzar su plan de viabilidad. En este sentido, sostienen que la empresa ya tiene un plan de viabilidad y un plan de reestructuración que podrá presentar ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias) el próximo 30 de septiembre.

«El plan está muy ultimado y no se ha entregado aún a los juzgados asturianos, cuyo plazo límite es el 30 de septiembre», según han explicado fuentes recogidos por Europa Press. Esta es la tercera prórroga que Duro Felguera ha recibido tras detallar su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el verano. El ERE, que formó parte de su plan de viabilidad para asegurar su continuidad como empresa, ha afectado a 180 trabajadores, lo que representa el 12,9% de la plantilla. Entre algunas de las propuestas, está la mejora de las condiciones de indemnización para los afectados, además de la venta de su sede.

Los títulos de Duro Felguera han estado en mínimos históricos en los últimos años ante las turbulencias financieras que ha vivido la empresa. Las acciones han pasado de cotizar por encima de los 30 euros en 2010 hasta caer en picado un 100% hasta los 0,27 euros por título, niveles a los que cotiza el día de hoy.