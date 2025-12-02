El dueño de Sargadelos anuncia que reanudará la actividad en la planta de Cervo (Lugo) este miércoles

El propietario de Sargadelos, Segismundo García, anuncia que reanudará la actividad en la planta de Cervo (Lugo) este miércoles día 3, «si no surgen inconvenientes». En cualquier caso, en un comunicado remitido a los medios, apunta que esto será así «aunque la empresa siga pendiente de cubrir la plaza de CEO».

Segismundo García ordenó el desalojo de las instalaciones el 26 de noviembre tras una inspección de Trabajo que detectó riesgos laborales, como exposición al polvo de sílice, alegando circunstancias de «fuerza mayor» que justificaban la suspensión de la producción. Esta decisión ha dejado a los 86 trabajadores de la planta sin acceso a las instalaciones y sin cobrar las nóminas de noviembre.

La presión de la inspección de Trabajo, que opera bajo el mando de la ministra Yolanda Díaz obligó a García a abrir un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor con efectos desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre.

Así, el propietario de la histórica firma comunicó al Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña su «dimisión como gestor o CEO» once años después, cuando tomó el mando porque encontraba en situación concursal. Por el momento, quedó intacta la actividad de la factoría de O Castro, en Sada.