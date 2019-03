La duda sobre la connivencia de ING con el blanqueo se extiende por toda Europa

Países Bajos, España y ahora Italia. La banca neerlandesa se enfrenta a un potencial problema reputacional incontrolado ante el incremento de noticias que señalan su colaboración con la mafia.

ING no se quita la sombra de la duda sobre su connivencia con el blanqueo de capitales. Este lunes la Fiscalía de Milán ha anunciado una investigación por ‘money laundering’ sobre el banco neerlandés a la vez que el Banco de Italia le ha prohibido seguir abriendo cuentas online. Se han identificado fallos en el sistema para evitar blanqueo de capitales de ING. Este hecho viene a sumarse a otra serie de problemas del popular banco de la ‘cuenta naranja’ con el lavado de capitales, que viene persiguiendo a la entidad en los últimos meses.

Las investigaciones se iniciaron con la llegada a la Fiscalía de una serie de órdenes de investigación de muchos países europeos. Los magistrados extranjeros informaron a sus homólogos en Milán de que habían abierto investigaciones sobre una serie de estafas online realizadas contra ciudadanos de sus países. Las estafas se realizaron utilizando cuentas en línea abiertas con ING Italia, especialmente procedentes de una sede en la capital de Lombardía. Las estafas se llevaron a cabo mediante la venta de productos o servicios en plataformas supuestamente de confianza como Amazon o Airbnb. Sin embargo, los estafadores pidieron a sus víctimas que no pagaran la compra utilizando los sistemas de pago de las mismas plataformas, sino que acreditaran los montos de las cuentas corrientes en línea abiertas con ING Italia.

Los estafadores de pequeñas cantidades utilizaban cuentas de una sucursal milanesa de ING Italia

Las cantidades de estafa no son muy altas (miles de euros), pero sobre todo preocupa la reincidencia. ING aceptó una multa en octubre de 775 millones de euros por no prevenir de forma suficiente el blanqueo de capitales. En este caso la Fiscalía de los Países Bajos certificó que ING violó durante años las leyes de prevención de capitales y financió el terrorismo “estructuralmente y durante muchos años” porque no se preocupó de vigilar transacciones inusuales. Según el Ministerio Público holandés, se trataba de cientos de millones de euros.

En España, por su parte, el blanqueo de capitales de ING también ha llegado con la denuncia del empresario Javier Pérez Dolset (Grupo Zed) al banco en España por su “sistemático blanqueo de capitales”. Esta semana pasada la prensa informó de que el presidente de ING España, César González Bueno, se había reunido con la ministra de Economía Nadia Calviño para tratar el caso del blanqueo de capitales, si bien fuentes oficiales de Economía han negado que existiera esta reunión y no han confirmado si Calviño ha pedido informes sobre el blanqueo de ING al Sepblac y al Banco de España.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con ING en España, que ha declinado hacer ningún tipo de comentario.

“El mercado ni lo nota”

Como ocurre en el caso de BBVA y las escuchas de su expresidente Francisco González con la empresa del ex comisario José Manuel Villarejo, el presunto blanqueo gracias a ING no afecta a los mercados al quedar tan sólo en el ámbito de titulares de prensa y de un problema ético o reputacional. Lo dice claro Miguel Méndez, director de Big Deal Capital. “Este tipo de noticias no afectan a la cotización y además están descontadas. Como en el caso de BBVA, resulta más afectada la cúpula directiva que tiene más presión del banco que las cuentas del propio banco”. Sí que podría ocurrir, matiza, que si el sector va a subir en bolsa durante las próximas semanas (al calor de los tambores de fusión entre Commerzbank y Deutsche Bank), a ING le afectara subiendo menos que el resto.

“De cara a la cotización el mercado no se ha tomado mal la noticia. La cotización ha cerrado este lunes en 10,97 euros, incluso en positivo por lo que no hay una reacción negativa a la noticia. ING ya ha tenido más irregularidades y el año pasado se marchó su director financiero. Pero no es una noticia con relevancia directa en la cotización”, puntualiza el analista Méndez, quien considera que una noticia como la posible fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank es mucho más definitiva para la cotización del sector bancario.