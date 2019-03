Torres no se libra de la sombra de FG: el jefe de Auditoría Interna es la mano derecha del gallego

Joaquín Gortari, el responsable de Auditoría Interna de la entidad y jefe de gabinete de FG

El actual presidente de BBVA Carlos Torres ha conseguido quitarse el lastre de la presencia del anterior presidente, Francisco González, a 18 horas de celebrar la junta de accionistas de este viernes. Con esa operación, Torres ha ganado tiempo y ha conseguido desactivar algunos discursos muy críticos que se estaban preparando como el del expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

Sin embargo, Torres no se libra del todo de la sombra de FG, con un equipo directivo y un consejo de administración aún muy impregnado de ‘franciscogonzalismo’. Algunas de las personas más próximas a González siguen teniendo un puesto clave en el banco.

El ejemplo claro es Joaquín Gortari. BBVA encargó en junio del pasado año una investigación interna para conocer hasta dónde llegó la relación del expresidente con el excomisario José Manuel Villarejo. Esta investigación no ha arrojado ningún resultado a la luz pública pese a haber transcurrido nueve meses y ya no lo hará puesto que al explotar el escándalo de forma definitiva el 9 de enero, el banco contrata a Garrigues, a Uría & Menéndez y por último el forensic de PwC.

Gortari solicitó en 2016 información a Villarejo sobre un viaje privado de FG a Grecia a través del jefe de seguridad Julio Corrochano

Para esta investigación, los responsables eran los dirigentes de Auditoría Interna (José Luis de los Santos Tejero) y de Legal & Compliance (Eduardo Arbizu). Sin embargo, cuando es inminente la explosión del caso Villarejo, apenas 20 días antes de la detonación controlada, se producen los cambios del 20 de diciembre donde se nombra a Joaquín Gortari como responsable de Auditoría Interna. Según fuentes conocedoras de la situación, es Francisco González el que se preocupa especialmente por la designación de Gortari en ese puesto clave para auditar a los directivos y su buen gobierno corporativo. Según ‘El Confidencial’ Gortari, como jefe de gabinete de FG, tenía conocimiento de la relación con Villarejo pues en 2016 le solicitó información sobre un viaje privado de FG a través del jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, que abandonó el banco al explotar el escándalo el 9 de enero.

Gortari al contrario que Corrochano no solo sigue como responsable del departamento de Auditoría Interna, sino que colabora junto con los departamentos de Compliance y Legal en la citada investigación, si bien no lidera la misma, una función que queda en manos de las auditoras Garrigues y PwC.

Según informan fuentes financieras, con la llegada de PwC, Garrigues y Uría, que han colocado a unos 50 profesionales en el banco para solicitar la información a fondo -un proceso que durará meses por la complejidad del mismo y porque está analizando hechos ocurridos hace más de diez años- la función de Auditoría Interna en el proceso ha quedado diluida y con ella la de Gortari, que no obstante sigue como responsable de Auditoría Interna y actuando a requerimiento de PwC.

“Madrid lo ha contaminado”

Gortari no es el único hombre de FG que aún se mantiene en el banco, pues tras dos décadas de poder omnímodo de González, que se inició en el banco público Argentaria origen de BBVA junto con BBV, son muchos los resquicios del mandato del influyente gallego en el segundo banco español. Este mismo viernes el portavoz de los accionistas vascos del viejo BBV, el llamado ‘clan de Neguri’, ha pedido a Carlos Torres que “pido que vuelvan los órganos de decisión a Bilbao. Madrid lo ha contaminado todo. Necesitamos un banco fuerte en ética, no con palabras bonitas. Si no, la siguiente junta de accionistas la haremos en Estambul, y allí es mucho más difícil solicitar documentos”.

El aplauso del auditorio del Palacio Euskalduna ha sido casi unánime.