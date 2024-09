El dinero que cobran los vendedores de la ONCE al mes en España

Los vendedores de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) juegan un papel fundamental en esta institución, que se dedica no sólo a la venta de productos de lotería, sino también a la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad. La compensación económica de estos profesionales varía según categorías y niveles, lo que refleja tanto su experiencia como su desarrollo dentro de la organización. En relación a los ingresos de los vendedores de la ONCE, cabe señalar que los vendedores del grupo senior reciben un salario base más alto, mientras que aquellos en el grupo junior tienen una remuneración inferior.

La ONCE demuestra su compromiso con sus empleados mediante la reciente renovación de su convenio colectivo. Este acuerdo garantiza salarios competitivos y, además, incluye beneficios adicionales, tales como oportunidades de formación continua y apoyo comercial. Estos elementos son esenciales para crear un entorno laboral motivador y positivo, lo que se alinea con la misión de la ONCE de ofrecer oportunidades significativas a las personas con discapacidad. En conjunto, estos factores refuerzan la importancia de la inclusión y el desarrollo profesional dentro de la institución.

Éste es el sueldo de los vendedores de la ONCE

La ONCE, con más de 20.000 vendedores en toda España, se ha convertido en una parte integral del paisaje urbano, conocidos por su labor en la venta de cupones de lotería. Para convertirse en vendedor, es esencial cumplir con ciertos requisitos, como tener una discapacidad reconocida superior al 33%. La organización ofrece apoyo y guía a través de sus centros para aquellos interesados en formar parte de su equipo.

La plantilla de la ONCE está compuesta por una variada gama de profesionales, tanto con discapacidad como sin ella, que desempeñan diferentes roles en diversas áreas, desde la administración hasta la rehabilitación y la programación. Sin embargo, son los vendedores quienes tienen una interacción más directa con los clientes, y su salario está estipulado en un convenio colectivo que ha sido recientemente actualizado.

Los ingresos de los vendedores se distribuyen en 14 pagas anuales, incluyendo dos pagas extraordinarias.

En el grupo senior, un agente vendedor tiene un salario base de 16.226,14 euros anuales. Los personal de soporte auxiliar reciben salarios que varían entre 19.621,70 euros y 20.865,18 euros, dependiendo de su nivel de desarrollo. Por otro lado, el personal de soporte especializado, que se clasifica en diferentes grados, puede ganar entre 22.589,98 euros y 30.649,22 euros anuales. Los técnicos C, B y A también tienen salarios anuales que oscilan entre 33.546,52 euros y 54.947,76 euros, según su categoría y antigüedad.

Para los trabajadores junior, la situación es algo diferente dentro de la institución. Los agentes vendedores y el personal de soporte auxiliar cuentan con un salario base de 15.120,00 euros. En cuanto al personal de soporte especializado, sus salarios oscilan entre 15.813,00 euros y 18.956,28 euros, según su grado de desarrollo. Los técnicos C, B y A reciben salarios que van de 23.482,62 euros a 38.463,46 euros. Este nuevo acuerdo salarial subraya el compromiso de la ONCE por mejorar las condiciones laborales de sus empleados y proporcionar un marco justo y transparente para la remuneración.

Requisitos y beneficios



El Grupo Social ONCE se compromete con el talento y el desarrollo personal, ofreciendo oportunidades significativas a sus trabajadores. Sus agentes vendedores son considerados el pilar fundamental de la organización, desempeñando un papel crucial como representantes de la ONCE en la sociedad. Actualmente, se buscan vendedores y vendedoras con una discapacidad reconocida de al menos el 33% para la venta de productos de lotería responsable.

Los candidatos ideales son aquellos que muestran compromiso, habilidades interpersonales, responsabilidad y una orientación hacia el cumplimiento de objetivos, además de tener disponibilidad horaria flexible. Se valorará la experiencia previa en atención al público.

La ONCE ofrece múltiples beneficios, como estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo profesional y un sólido paquete de beneficios sociales en el marco de su Plan de Igualdad. Los nuevos vendedores recibirán un contrato laboral con salario fijo en 14 pagas, además de comisiones por ventas.

Adicionalmente, se brinda formación continua para mejorar las habilidades comerciales, así como el apoyo de un gestor comercial que guiará a los nuevos empleados, especialmente en sus primeros años. También se proporciona soporte telefónico 24/7 y herramientas necesarias para la venta, como teléfonos móviles y Terminales Punto de Venta (TPV), asegurando así un ambiente de trabajo seguro y eficiente. Además, los beneficios sociales incluyen vacaciones, permisos especiales y ayudas para el cuidado familiar, lo que refuerza el compromiso de la ONCE con sus empleados y su bienestar.

En resumen, la ONCE se presenta como una entidad comprometida no sólo con la generación de empleo, sino también con la creación de un ambiente inclusivo y diverso que beneficie a todos sus empleados. Su estrategia se centra en el desarrollo profesional y en la mejora de la calidad de vida, lo que se traduce en condiciones laborales que superan las expectativas de un empleo convencional.