Díaz pide confiscar los beneficios de la banca para construir los 184.000 pisos que prometió su Gobierno

Sumar presiona al Gobierno para confiscar los beneficios que está obteniendo la banca durante el primer trimestre de 2025 y utilizar esa partida para impulsar las 184.000 viviendas que prometió el Gobierno y que aún siguen sin materializarse. «Los beneficios de la gran banca el primer trimestre de 2025 son obscenos. Los seis primeros bancos ganaron más de 8.600 millones de euros en un trimestre», critica el partido de Yolanda Díaz que, a pesar de estar en el Ejecutivo, no ha promovido ningún tipo de medida para acelerar la construcción de estas viviendas públicas.

La formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno insta a Sánchez a «aprovechar los beneficios extraordinarios del primer trimestre de 2025 para recuperar dinero público que pueda ser destinado a fortalecer la compra del parque público de vivienda». Y es que el Gobierno sigue haciendo promesas en materia de vivienda, a pesar de no dar cumplimiento a las que ya hizo durante la campaña electoral.

El pasado mes de enero el Ejecutivo promocionaba un nuevo plan para aumentar el parque público, incentivar a los propietarios para que incorporen sus pisos al mercado del alquiler y perseguir los alquileres turísticos. No es la primera vez que el Ejecutivo socialista hace grandes promesas en esta materia: en plena campaña electoral, Sánchez prometió la construcción de 184.000 viviendas públicas, de las cuales, casi dos años después, sólo se han puesto a disposición de las familias 10.206 pisos.

Para impulsar este plan, Sumar pide ahora que, en vez de aumentar la partida pública se confisquen los beneficios a los bancos. ¿Su argumento? La deuda que el sector tiene con el Gobierno por el rescate bancario. «Todavía hoy, España, 13 años después, y a pesar de que el gobierno de Rajoy se comprometió a que el rescate de la troika no costaría un euro a la ciudadanía, los y las españolas, continuamos devolviendo gran parte de los 41.300 millones del rescate a la gran banca privada», argumentan desde la formación de Díaz para justificar que sean ellos quien sufraguen de su bolsillo la ampliación del parque público de vivienda.

Castigo a los propietarios

Lo cierto es que el Gobierno, en su afán por intervenir el mercado de la vivienda, no ataca solo a la banca y a los fondos buitre. También actúa contra los propietarios. El PSOE ha impulsado una proposición de Ley que regula, entre otras cuestiones, la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son, así como gravar más la vivienda vacía. Este último punto es especialmente relevante, ya que Sumar, ha registrado una proposición no de ley para perseguir a los propietarios que no incorporen su vivienda al mercado.

Este paquete incluye un nuevo impuesto estatal para desincentivar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, gravando la compra de vivienda de este colectivo a través del impuesto para transmisiones patrimoniales. Sobre la mayor carga tributaria de la vivienda vacía en el IRPF, la tributación oscila entre el 1,1% y el 2%. Por ello, se establecerá una mayor progresividad con más tramos de tributación, cuyo porcentaje se actualizaría en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana desarrolle un registro público de los contratos de alquiler para monitorizar la evolución de los precios a nivel estatal. En este contexto, propone un registro público elaborado de acuerdo con la distribución competencial en materia de vivienda, pero que recoja, de la forma «más fiable y actualizada posible», los contratos de arrendamiento de vivienda que se produzcan en España, para así poder monitorizar la evolución de la oferta de alquiler.

En la proposición no de ley también se propone que haya un registro donde conste el periodo efectivo en el que se producen los servicios de alquiler de arrendamientos de corta duración. Una vez establecidos sendos registros de alquiler de viviendas, Sumar quiere avanzar en un sistema que, mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario y el padrón continuo, permita identificar las viviendas que se encuentren vacías.