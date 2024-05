Muchos no conocer la ayuda del Servicio Público de Empleo (SEPE) que se puede perder si los beneficiarios no cumplen con lo establecido por el organismo. En concreto, la institución afirma que los mayores de 52 años que cobren el subsidio por desempleo deben presentar una declaración anual de rentas dentro de un periodo concreto o, si no, se les suspenderá la prestación. Los interesados deben de estar atentos a estas cuestiones, puesto que este derecho se obtiene de manera indefinida hasta que se encuentra un trabajo o se alcanza la edad de jubilación.

Por tanto, para mantener la ayuda del SEPE, el interesado debe cumplir con algunos trámites, como la declaración anual de rentas. Este procedimiento asegura la transparencia y verifica que se cumplan los requisitos económicos para seguir recibiendo la prestación.

Es decir, las personas que disfruten de esta ayuda deben comunicar todas sus rentas e ingresos, así como demostrar que no exceden el 75% del salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 850,5 euros mensuales tras la última reforma.

«Para mantener el derecho al subsidio, debe justificar que sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, debe presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de sus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó por última vez» advierte el SEPE.

El plazo que tienen estas personas para presentar la declaración de rentas e ingresos es de 15 días hábiles tras cumplir doce meses desde la primera vez que se concedió o renovó el subsidio, o un año desde la última ocasión en la que se reanudó.

«Si no presenta esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social», sentencia el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los beneficiarios tienen que cumplir con este plazo, ya que su incumplimiento puede resultar en la suspensión inmediata del subsidio por parte del SEPE. Sin embargo, una vez presentada la declaración, la prestación se reanudará, aunque se perderán los días transcurridos desde el vencimiento del plazo hasta la fecha de presentación de la declaración.

La ayuda del SEPE que puede caducar

Para tramitar la declaración necesaria para no perder la ayuda del SEPE, los beneficiarios deben seguir las siguientes cuestiones, según el organismo:

Disponer de usuario y contraseña obtenido a través del sistema de cl@ve, certificado digital o DNIe. Para finalizar los trámites que requieren firma, es imprescindible, cuando se accede con usuario y contraseña cl@ve, disponer de teléfono móvil y que coincida con el registrado en cl@ve

obtenido a través del sistema de cl@ve, certificado digital o DNIe. Para finalizar los trámites que requieren firma, es imprescindible, cuando se accede con usuario y contraseña cl@ve, disponer de teléfono móvil y que coincida con el registrado en cl@ve Inscripción como demandante de empleo en el servicio de empleo autonómico o, si se reside en Ceuta o Melilla, en el SEPE

en el servicio de empleo autonómico o, si se reside en Ceuta o Melilla, en el SEPE Declarar que no se superan los límites de rentas establecidos

de rentas establecidos La conformidad del interesado a los datos que dispone el SEPE

El servicio para realizar estos trámites está disponible de 8:00 horas a 20:00 horas de lunes a viernes.

La cantidad mensual del subsidio por desempleo equivale al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), de acuerdo con las cifras establecidas para este año. El IPREM es una referencia utilizada en España para determinar la cuantía de determinadas prestaciones, subvenciones o ayudas sociales, así como para establecer el umbral de renta para acceder a ciertos beneficios públicos.

Este indicativo se actualiza anualmente y se utiliza como base para calcular diversas ayudas, como becas de estudio, ayudas al alquiler, prestaciones por desempleo, entre otras. El IPREM se establece en función del SMI y otros indicadores económicos, y su valor puede variar de un año a otro según la situación económica del país.

La entidad gestora, ya sea el SEPE o el Instituto Social de la Marina, realizará las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social por jubilación. La base de cotización para la jubilación será el 125% del tope mínimo de cotización en cada período vigente.

El pago del subsidio se efectuará en mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes siguiente al período de devengo correspondiente. Este abono se realizará, salvo casos excepcionales, mediante el depósito en la cuenta bancaria que hayas especificado, siempre y cuando seas el titular de dicha cuenta.

Esta ayuda puede ayudar a personas en situación de vulnerabilidad a poder tener una vida digna y a poder permitirse acceder a los recursos básicos. Por ello, los beneficiarios deben de estar atentos para no perder el subsidio, pues si la Administración se lo requisa pueden verse en serios problemas.

Así, los interesados tienen que cumplir con los plazos establecidos y con los requisitos que establece la normativa. Si no hacen esto, las personas que tienen derecho a recibir la paga dejarán de cobrar el dinero y podrán caer en una mala e indeseable situación económica.