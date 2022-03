Las gasolineras amenazan con cierres temporales por las medidas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al impacto del alza de los combustibles. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han confirmado a OKDIARIO que no podrán asumir la bonificación de 20 céntimos en los carburantes, a pesar del supuesto adelanto de liquidez que ha anunciado el Gobierno. Un adelanto que no llegará hasta el 15 de abril como mínimo a pesar de que la norma entra en vigor a partir de este viernes.

En concreto, las estaciones de servicio tendrán que soportar 1.000 euros más al día por las medidas del Ejecutivo para hacer frente a los efectos derivados de la guerra de Ucrania, esto es, cerca de 30.000 euros al mes por levantar la persiana. Un gasto «inasumible» para miles de pymes, ya que ellas también sufren el impacto de la subida de los precios que ha provocado una caída de la liquidez.

«Esto no se trata de un paro patronal, no se trata de una huelga de las estaciones de servicio que se rebelan contra el Gobierno por una medida bienintencionada, la explicación es sencilla: las gasolineras españolas no pueden trabajar con las nuevas condiciones que ha impuesto el Gobierno», explican. «No tienen otra opción que cerrar y en los próximos días se verá un goteo si el Gobierno no reacciona», avisan.

No obstante, fuentes del sector explican que en caso de que se produzcan cierres de gasolineras, el Gobierno tendrá que imponer servicios mínimos, de obligado cumplimiento, porque se trata de un producto esencial.

Las ‘low-cost’ en pie de guerra

Por su parte, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), ha avisado de que la aprobación de la bonificación tendrá consecuencias nefastas para el sector, al entender que es una medida que asfixiará a los pequeños y medianos empresarios, ya que no podrán hacer frente al adelanto del importe necesario para acometer el descuento en el precio.

Además, las ‘low-cost’ critican que los plazos -15 días- que ha dado el Gobierno para recuperar el descuento no son reales, y así muchas estaciones de servicio tendrán que cerrar antes de recuperar los fondos del Ministerio de Hacienda.

«Este Decreto pone en peligro el negocio del que viven miles de familias, somos pequeños empresarios y autónomos que hemos estado al frente del negocio en los peores momentos de la pandemia, como ante la subida de precios, absorbiendo parte de ese incremento y vendiendo el producto final sin margen de beneficio, para minimizar el impacto de la crisis energética en los consumidores», avisan desde la patronal.

Ante esta situación, desde la patronal han solicitado de nuevo una rebaja del IVA en los carburantes desde junio del año pasado y, especialmente, desde el inicio del conflicto en Ucrania, como forma de hacer bajar el precio del combustible y para estimular la economía a través del consumo.