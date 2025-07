Desde que descubrí esta vajilla en las rebajas de Zara Home mi mesa parece otra: es preciosa

Con las rebajas de verano en pleno auge, no sólo la ropa se convierte en protagonista. Zara Home también arrasa en esta temporada, y no es para menos. Sus propuestas para vestir la casa están marcando tendencia, especialmente en lo que respecta a menaje de mesa. Entre todos los artículos que están captando la atención, destaca el plato llano de terracota, una pieza que yo ya he comprado y que sencillamente, es de la mejores compras que se pueden hacer esta temporada. Su diseño sobrio, su textura artesanal y ese aire cálido y natural hacen que sea un favorito y un must have si deseas que tu mesa se vea completamente renovada.

Nada más verlo enamora. El hecho de que sea de terracota y su relieve, hacen que se vea como una pieza artesanal a la que es imposible resistirse. Pero no sólo eso, el color beige hace además que lo pueda integrar al resto de mi vajilla y que me combine también con cualquier otro elemento que coloque en la mesa. Lo cierto es que no se trata de un simple plato más dentro de las rebajas de Zara Home. No extraña que su demanda está creciendo y de hecho, tuve que volver a por más cuando me di cuenta lo bien que quedaba y lo bonito que és. Pero lo mejor no es eso, sino que además, este plato de terracota forma parte de una colección en la que tenemos también un plato hondo y el plato de postre, lo que permite completar una vajilla coherente, práctica y con un estilo muy definido. Sin duda un set que no puedes dejar escapar y del que te cuento mucho más, a continuación.

La vajilla que arrasa en las rebajas de Zara Home

La tendencia hacia materiales naturales y acabados artesanales no es nueva, pero Zara Home ha sabido interpretarla con un acierto especial. El plato llano de terracota, con sus 27 cm de ancho y fondo y 2 cm de alto, destaca precisamente por eso: por parecer hecho a mano, aunque con una terminación cuidada que garantiza su durabilidad. El detalle de relieve en el borde hace que te enamores al instante, y el tacto ligeramente rugoso recuerda a la cerámica tradicional. Y lo mejor, su precio ya que en las rebajas de Zara Home pasa de 9,99 euros a 7,99 euros.

Tiene un tamaño ideal para comidas principales, desde platos de pasta hasta recetas más elaboradas, y su peso lo hace sentir estable sobre la mesa. No es un plato cualquiera: es de esos que te hacen disfrutar no solo de lo que comes, sino también del momento. Su presencia realza incluso los platos más sencillos y da ese punto de calidez que tanto buscamos cuando servimos algo especial.

El complemento perfecto: plato hondo y de postre

Aunque el llano es la estrella, no podemos pasar por alto el resto de la colección y que arrasa también en las rebajas de Zara Home. El plato hondo de terracota mantiene la misma línea estética: color beige, detalle en relieve y ese aire rústico que lo convierte en un elemento versátil tanto para sopas como para platos de cuchara más contundentes. Sus medidas, 19 cm de ancho y fondo, con una profundidad de 5 cm, lo hacen perfecto para servir cremas, ensaladas o incluso pastas con salsa sin preocuparse por desbordamientos. Se vende ahora en rebajas por 7,99 euros la unidad.

El plato de postre, por su parte, es algo más plano, con 23 cm de ancho y fondo y 2 cm de alto, lo que le da un formato muy cómodo para servir desde tartas y frutas hasta pequeñas tapas. Además, su diseño sigue la misma línea que el resto del conjunto, lo que permite una mesa perfectamente coordinada sin caer en la monotonía. Las rebajas de Zara Home lo dejan en 5,99 euros la unidad.

Una vajilla que combina con todo

Una de las grandes virtudes de este set es que encaja con cualquier estilo de mesa. Ya sea que tengas una decoración más rústica, mediterránea o contemporánea, estos platos se integran sin esfuerzo. Puedes combinarlos con manteles de lino, cubertería en tonos dorados o servilletas estampadas y el resultado siempre será armonioso.

Además, la textura de la terracota contrasta muy bien con vajillas más lisas, por lo que no es necesario comprar todo el conjunto si ya tienes otros elementos en casa. Un par de platos llanos pueden funcionar como pieza especial para ciertas comidas o cenas más informales, aportando un toque diferente que se nota y se valora.

¿Por qué está gustando tanto este plato?

Quizá la clave esté en que no pretende ser perfecto. El plato llano de terracota tiene un diseño cálido y funcional que hace que gane puntos. No es raro que se esté vendiendo cada vez más, y quienes lo tienen hablan maravillas de su versatilidad, su estética y su capacidad para vestir la mesa sin esfuerzo.

Es uno de esos productos que no duran mucho en stock, y no sería de extrañar que se convierta en un clásico recurrente dentro de la oferta de Zara Home. Si llevas tiempo queriendo renovar tu vajilla con algo que tenga personalidad pero no te obligue a cambiarlo todo, esta puede ser una muy buena elección.

¿Y tú, has probado ya a comer sobre terracota? ¿Te atreverías a dejar atrás los platos blancos de siempre por algo más auténtico? No lo dudes y prueba esta propuesta de Zara Home que se agota en sus rebajas. Diseño, calidad y precio y además, perfecto para la temporada de verano, ¿qué más se puede pedir?.