Las deportivas de tu infancia vuelven a estar de moda: ya las llevan todas las pijas

Si eres aficionada a usar calzado deportivo está de enhorabuena ya que este está más de moda que nunca. Ya hace tiempo que la moda deportiva se lleva más allá del hecho de usarla para entrenar o ir al gimnasio. Llevar sudaderas, camisetas deportivas o incluso pantalones de chándal es algo que podemos elegir para crear looks de lo más variados y a todos ellos además no le pueden faltar unas buenas deportivas como las que ya están arrasando entre las pijas e influencers y que se van a convertir en la gran tendencia del 2023. La deportivas de tu infancia que vuelven a estar de moda y que ya estás tardando en comprar.

Vuelven a estar de moda las Salomon para hacer senderismo

De entre las muchas marcas de deportivas que arrasan en este 2023, parece que Salomon se ha convertido ahora en el objetivo de todas las pijas y famosas que no dudan en sorprendernos cada día, con looks de todo tipo en los que no falta el modelo que ya se ha convertido en algo imprescindible.

Y si no, que se lo pregunten a Hailey Bieber, la modelo y esposa de Justin Bieber, es toda una «it girl» que pone de moda todo aquello que elige como vestimenta para su día a día. De este modo, ha sido verla con unas zapatillas de la marca Salomon y todas las influencers desean imitar su estilo de modo que el modelo que Bieber lleva puesto en una de sus recientes publicaciones de Instagram ya se está vendiendo como churros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Se trata del modelo XT-6 de Salomon, todo un clásico que seguramente llevaste, o algo similar, cuando eras pequeña y te llevaban de excursión o de colonias, teniendo en cuenta que lejos de ser ahora una zapatilla viral, en su origen fue creada como una zapatilla de carreras y también para practicar senderismo.

Destaca así el que tenga una suela reforzada, y un diseño compacto que ha conquistado el corazón de Bieber y de todas aquellas que ya lo llevan. Un modelo de calzado que combina además una gama de colores de lo más acertada, en el que el quail/moonscape es el tono principal y que podemos definir como un color que mezcla de alguna manera el gris con el azul o el violeta. Además la base es también una combinación entre amarillo y negro de lo más acertada.

Las XT-6 de Salomon son como decimos, unas zapatillas diseñadas para correr grandes distancias, con un buen nivel de amortiguación, durabilidad y control en descensos, por lo que suele ser la favorita de muchos deportistas, pero es también apta para recorrer las largas distancias de la ciudad, de modo que al llevarlas te aseguras no sólo un modelo que está ahora de moda sino también uno que es de una calidad óptima y que vas a poder llevar durante años.

Si deseas hacerte con ellas al precio más asequible de todos, te recomendamos que las compres en Zalando donde las venden ahora por 174,95 euros (tallas desde el 36 hasta el 42).