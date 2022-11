A veces la realidad supera a la ficción y, si nunca lo has visto en primera persona, seguro te sonará eso de las zapatillas colgadas de los cables eléctricos en películas o series de televisión. Una tradición que comenzó a verse en las calles de Nueva York y que después se ha extendido por el mundo. Incluso si no te habías dado cuenta hasta ahora, no son pocas las calles de España que lo hacen. Por extraño que pueda parecer, seguro que a partir de ahora te encuentras zapatillas colgadas mientras caminas por la calle. ¿El significado? Existen varias teorías que lo explican y la verdad que esta explicación es muy curiosa. Te lo descubrimos.

El curioso origen de las zapatillas colgadas de los cables eléctricos

Como te decíamos, el hecho de colgar zapatillas en los cables eléctricos en las calles es algo que viene de Nueva York, ciudad emblemática que tantas historias mágicas nos ha ido regalando para la historia y esto no iba a ser menos. Y es que de repente empezaron a sucederse llamadas de los vecinos de distintos barrios de la ciudad, diciendo que había deportivas colgadas y que tenían que quitarlas de ahí. Sin embargo, lo que comenzó siendo una curiosa moda se fue extendiendo y llegó a más ciudades de Estados Unidos, después a otros países y la mayoría se hacía la misma pregunta: ¿qué significa?

Siempre se ha contado la teoría de que, si hay zapatillas en esa calle, quiere decir que venden droga, aunque no tiene realmente sentido, ya que nadie que vaya a realizar una actividad ilegal va a gritarlo a los cuatro vientos. Aún así, mucha gente se lo cree, especialmente los turistas que llegan a Nueva York, que sigue siendo la ciudad en la que más zapatillas en los cables se pueden ver. Pero te explicamos cuáles son teorías más populares:

Una forma de expresión de arte urbano , una más de las muchas se puedes encontrar en las calles, especialmente en las neoyorquinas.

, una más de las muchas se puedes encontrar en las calles, especialmente en las neoyorquinas. Como un homenaje a alguien que ha fallecido.

que ha fallecido. Para conmemorar una celebración especial , como nacimientos, bodas, graduaciones, comuniones, etc.

, como nacimientos, bodas, graduaciones, comuniones, etc. Las bandas callejeras tienen este método para marcar su territorio y advertir a sus rivales de su presencia.

y advertir a sus rivales de su presencia. El aburrimiento también puede ser la principal causa, pues algunos jóvenes cuando se aburren lanzan sus zapatillas viejas a los cables, para ver si tienen puntería y quedan colgadas.

Sea cual sea el motivo real, lo cierto es que suele llevarse a cabo en los barrios más pobres de las ciudades y que, en cualquier caso, es una costumbre bastante pintoresca que nunca pasa de moda.