El Ministerio de Trabajo colgaba a los hosteleros el sambenito de malos pagadores para justificar la falta de trabajadores que adolece. Pero lo cierto es que, sectores tan relevantes como la banca, las tecnológicas o la construcción, cuyos salarios no son precisamente los más bajos, son los que más problemas están teniendo para cubrir vacantes. De esta forma, la realidad vuelve a dejar en evidencia la habitual demagogia de Yolanda Díaz, demostrando que el problema no es el dinero sino la falta de formación de los trabajadores.

Fue Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, quien abrió el melón de los salarios. «La solución es sencilla: Pagar adecuadamente, cumplir con los descansos y las jornadas y permitir la conciliación de la vida laboral y la familiar. Estoy convencido de que cuando eso pase las vacantes se esfumarán como la espuma» afirmaba el número dos de Trabajo. Pero no es la primera vez que esto sucede. En octubre del año pasado Yolanda Díaz planteó la misma respuesta: «Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, les doy una pista: páguenles más».

Pero la realidad es muy distinta. Según el Estudio de Proyección de Empleo elaborado por ManpowerGroup, apunta que banca, finanzas y seguros es el sector que mayores dificultades tiene para encontrar los trabajadores que necesita (85%), seguido de comercio e información, tecnología y telecomunicaciones, ambos con un 82%, y construcción (81%). Todos estos sectores tienen un denominador común: la formación específica requerida a los trabajadores para ocupar las vacantes. De esta forma, la formación se convierte en el problema angular de la falta de trabajadores y nada tiene que ver con los salarios como apunta Díaz. Ejemplo de ello es el sector bancario, cuyo sueldos base en 2022 se han incrementado y oscilan entre los 19.20o y lo 47.390 euros anuales en función del rango.

La situación de la construcción es mucha más preocupante. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE correspondiente al cuarto trimestre de 2021, el sector cuenta con 6.307 vacantes, el 5,8% del total y se prevé que en los próximos no se podrán cubrir cerca de 700.000 empleos. Sin embargo, tal y como recoge el VI Convenio General de la Construcción, los menores sueldos corresponden a los peones ordinarios, quienes cobran 17.397,64 euros dentro del nivel salarial XII. Salario ligeramente inferior al que perciben los peones especialistas, de nivel salarial XI, que tienen una retribución de 17.658,60 euros: ambos por encima en torno al 30% del salario mínimo, situado en los 13.300 euros para este año.

Pero para continuar con su tradicional demagogia, Díaz ha hecho referencia a los hosteleros que sólo representan el 4% de las vacantes que quedan sin cubrir y que fueron los que más aumentaron en tasa interanual en el cuarto trimestre del año pasado, un 44,7%, hasta los 1.611,21 euros por trabajador y mes.

Unas afirmaciones que dejan en evidencia a la ministra de Trabajo, ya que el problema no son los salarios, sino la cualificación de los trabajadores. «El resto de sectores, los muy cualificados y con elevados salarios, y los menos cualificados y salarios inferiores, apuntan todos en la misma dirección. Nosotros hemos detectado el problema, lo hemos analizado y hemos propuesto posibles líneas de actuación sobre el mismo; es alarmante que en el lado del Gobierno se despache con unas declaraciones irresponsables. Liquidar un problema de esa magnitud, con el mensaje demagógico y falso, de que pagamos poco… me hace concluir que, en este, como en otros asuntos, el gobierno no piensa hacer nada» ha respondido Gerardo Cueva, presidente de Cepyme.