Es delicioso y te ayuda a adelgazar: Este es el postre de Mercadona que está volando en sus estanterías

En un mundo ideal, cada «capricho» de alimentación que nos damos sería no solo delicioso sino también beneficioso para nuestra salud. Sin embargo, en la realidad, equilibrar placer y nutrición puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de postres. La mayoría de las delicias dulces están cargadas de azúcares y calorías vacías que, aunque satisfacen el paladar, no contribuyen positivamente a nuestra dieta. Por suerte, la creciente demanda de opciones más saludables ha llevado a los supermercados a innovar en sus ofertas, y Mercadona no se ha quedado atrás. El supermercado número uno en España ha sabido combinar calidad, sabor y salud en varios de sus productos, ofreciendo alternativas que no solo son deliciosas, sino también amigables con nuestra cintura, como es el caso del postre que se agota en sus tiendas.

De este modo y gracias a Mercadona, encontrar un postre que se alinee con un estilo de vida saludable pero que también satisfaga esos antojos de algo dulce no se convierte en algo imposible y tampoco debemos elegir entre sabor y salud. Su postre más saludable está al alcance de todos, tanto para aquellas personas que desean no saltarse el postre aunque estén en una dieta de adelgazamiento, como para jóvenes y mayores, y además, es un producto que pueden disfrutar incluso los más pequeños de la casa. Toma nota entonces porque de él te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

El postre más saludable de Mercadona

Uno de los productos estrella que ha capturado la atención de los consumidores y en especial de los clientes de Mercadona, es el tarrito de fruta con queso fresco de la marca Hacendado. Este postre, no solo es apetecible por su sabor natural y refrescante, sino que también es un aliado perfecto para aquellos que buscan mantener la línea. Con un precio accesible de 2,30 euros por un pack de dos (130 gramos), este postre se presenta como una opción económica y de alta calidad que ha empezado a volar de las estanterías, gracias a su equilibrio entre costo, conveniencia y beneficios nutricionales.

El postre de fruta con queso fresco de Hacendado es una combinación simple pero exquisita que incluye un 41,1% de puré de fruta. Este puré está compuesto por plátano (13,5%), melocotón (11,5%), zumo de mandarina, manzana (6,5%) y zumo de naranja (2,6%). A este rico mosaico de frutas se le añade un 40% de queso fresco, agua, azúcar, almidón y zumo de limón, todo complementado con un toque de aroma natural y vitamina C para conservar la frescura y potenciar el sabor. Cada uno de estos ingredientes ha sido seleccionado cuidadosamente para ofrecer un perfil de sabor equilibrado y una textura agradable que puede disfrutarse en cualquier momento del día y que como decimos, y se indica, en el envase es perfecto incluso para bebés.

Este postre no solo destaca por su delicioso sabor, sino también por sus atributos saludables. El queso fresco, conocido por su bajo contenido en grasa y su alta proporción de proteínas, se combina con la dulzura natural de las frutas para crear un producto que satisface sin provocar remordimientos. Además, como comentamos, al ser apto para la alimentación infantil a partir de los 8 meses, se presenta como una excelente alternativa para introducir a los más pequeños en el consumo de productos naturales y nutritivos.

Versatilidad en su consumo

La versatilidad del postre de fruta con queso fresco permite que se adapte a diversas ocasiones de consumo, desde un desayuno ligero hasta un postre o una merienda. Su presentación en tarritos hace que sea fácil de llevar y consumir en cualquier lugar, lo que lo convierte en una opción práctica para aquellos con un estilo de vida activo. Además, su consistencia suave y cremosa permite que se combine fácilmente con otros ingredientes para crear nuevos postres. Por ejemplo, puede ser una base excelente para un parfait de desayuno, alternando capas del postre con granola y frutos secos, o incluso como aderezo para waffles o pancakes en una mañana especial.

Este postre también puede ser una base creativa para batidos o smoothies, mezclándolo con un poco de leche o yogurt para obtener una bebida refrescante y nutritiva. Además, su contenido de vitamina C no solo ayuda a la absorción de hierro en otros alimentos, sino que también contribuye a la salud inmunológica, lo que es esencial en cualquier dieta.

En definitiva, el tarrito de fruta con queso fresco de Hacendado es más que un simple postre. Es una declaración de cómo Mercadona entiende las necesidades contemporáneas de los consumidores que buscan productos que combinen salud, sabor y conveniencia. A un precio accesible y con una calidad indiscutible, este producto no solo promete deleitar el paladar, sino también contribuir positivamente a una dieta equilibrada y saludable. Con cada tarrito, Mercadona reafirma su compromiso de ofrecer lo mejor a sus clientes, asegurando que lo delicioso y lo saludable no tienen por qué estar reñidos.