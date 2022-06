Decathlon tiene los zapatos ideales para disfrutar en una playa de piedras

¿Te gusta veranear en una playa con rocas? Deja el dolor en casa estas vacaciones con estos zapatos para la playa de Decathlon, son resistentes al agua y protegerán a tus pies de rasguños con las rocas del mar. Se volverán un básico que nunca te olvidarás de meter en tu mochila para la playa.

El zapato de Decathlon que usarás en la playa

Son las zapatillas acuáticas más buscadas en todo Decathlon y podrás llevártelas a casa por menos de 12 euros. Será el complemento ideal para no llevarte algún que otro golpe al meterte al mar, perfecto para que ni las rocas puedan arruinarte la escapada.

Podrás usarlas durante toda la temporada, son sencillas de poner y tienen un agarre firme en el pie para evitar que entre arena o pequeñas piedras con el movimiento. Se convertirán en una segunda piel que protegerá a tus pies con una resistente suela que podrá contra todos los obstáculos.

La suela que incluyen estos zapatos cuenta con tacos 5 mm para mejorar el agarre y evitar los resbalones en la playa en algún que otro descuido. Esto ese esencial para poder salir del agua y no caerte en el intento. Además, cuenta con una plantilla cosida de 3mm para que puedas ir cómodo y no notes las piedras en el pie. Mejorará tu experiencia de ir a la playa desde el primer uso y después, ya no sabrás ir sin ellas.

Unas zapatillas a medida para tus aventuras en el agua

Estas zapatillas han sido especialmente diseñadas para practicar esnórquel y excursiones acuáticas, podrás investigar el fondo submarino de manera cómoda, sin tener que estar pendiente de la arena, las rocas o las piedras que puedas encontrar en el camino. Solo deberás recordar ponerlas a en la maleta y tendrás diversión asegurada para todas las vacaciones.

Una vez las hayas usado, podrás dejarla como nuevas lavándolas en la lavadora, podrás ponerlas con un programa corto a un máximo de 30º de temperatura y saldrán como recién estrenadas. Después podrás dejar que se sequen al aire libre, pero evita la exposición al sol, este podría desgastar los materiales.

Para escoger la que mejor encaje con tu pie deberás coger tu número habitual, piensa que son zapatos ajustados que se adaptarán a la forma de tu pie a la perfección. Además, el tejido es completamente elástico, así que se adaptará a las necesidades del pie en cada movimiento. Únicamente te enterarás de que las llevas por lo cómodo que irás por la playa.

Por el momento te las puedes llevar en uno de sus 4 modelos, todos ellos son fáciles de combinar con tus trajes de baño, discretos y comodísimos. Hay un modelo en rojo con detalles en rosa, uno negro con detalles en azul y dos modelos que combinan varios azules en patrones y estampado.

Puedes conseguir estos zapatos para la playa de Decathlon por 11, 99 euros y están disponibles tanto en su web como en sus tiendas físicas. Hay varias tallas disponibles desde la 36 a las 47, así toda la familia podrá equiparse para las vacaciones y encontrar el modelo que más le defina en su talla.