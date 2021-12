En estos días de diciembre comienza la locura para conseguir esos últimos regalos que todavía no has comprado, ya que la Navidad está a la vuelta de la esquina y la angustia por quedarte sin el regalo perfecto es una realidad para muchas personas. Hoy te mostramos el regalo perfecto de Decathlon que podrás hacer estas Navidades y que te costará menos de cinco euros… ¡un chollazo!.

Decathlon es la cadena de tiendas deportivas líder en nuestro país gracias a su amplio catálogo y a sus buenos precios, muy bajos en muchas ocasiones y que sin duda garantizan una excelente relación calidad-precio en tus compras.

La bolsa de deporte de Decathlon que cuesta menos de 5 euros

Se trata de la Bolsa Deporte Gimnasio Fitness Domyos, con capacidad para 15 litros y que puedes llevarte a casa por tan sólo 4,99€. Es una bolsa perfecta para aquellas personas que suelen ir al gimnasio o que salen a entrenar a algún parque o a cualquier otro lugar, ya que en ella podrán llevar cómodamente su equipamiento, toalla, botella de agua y todo lo necesario en cada ocasión.

Esta bolsa de deporte de Decathlon es una bolsa tubular ultracompacta que ocupa muy poco espacio aunque tiene mucha capacidad. Incluso te servirá para una escapada de fin de semana para la que tu maleta es demasiado grande, en esta bolsa podrás meter todo lo básico sin problemas de espacio, y al ser resistente estarán a salvo de cualquier roce, lluvia, etc.

Fabricada en 100% poliéster tanto en el tejido principal como en el forro, su revestimiento es 100% poliuretano. En cuanto a las recomendaciones para un correcto mantenimiento y así lograr que dure mucho más tiempo, se debe lavar a mano, no utilizar lejía, no secar en la secadora, no lavar en seco y no planchar.

Esta bolsa de deporte de Decathlon es de la marca Domyos, marca propia de la cadena francesa que es garantía de calidad.