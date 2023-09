Daniel Lacalle advierte de que «el socialismo ya lo conocemos, no tenemos que debatirlo: lo que tenemos que saber exactamente es el modelo económico que va a promover el Partido Popular (PP)». A menos de tres semanas del debate de investidura, el conocido economista responde a OKDIARIO para conocer cuál será a su juicio el escenario económico español tanto si Alberto Núñez Feijóo es investido presidente del Gobierno, como si Pedro Sánchez revalida su posición o si la Nación se ve abocada a una repetición electoral, con la consiguiente prórroga de las cuentas públicas.

El también economista jefe de Tressis define la radiografía de la situación económica española: «Yo lo llamaría el lustro perdido» pues «el Gobierno ha tirado del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y ha apalancado la economía al máximo, aumentando los desequilibrios con el objetivo de dar unos datos que le funcionasen de cara al periodo electoral».

Entonces, ¿en que punto estamos? «Básicamente en una economía que cierra el año, el segundo trimestre del 2023, con una de las peores recuperaciones y la mayor tasa de paro de la Unión Europea y de la OCDE -con más de 1 millón de demandantes de empleo, «ocupados»- y con un aumento de la deuda sobre el PIB (Producto Interior Bruto) de 15 puntos, que es más del doble que la media de la eurozona».

Sánchez revalida su posición

«Si gana la investidura Pedro Sánchez, el escenario será de muchos más impuestos, mucho más endeudamiento y de intentar continuar con lo hecho hasta el momento: dar la patada hacia adelante con la consolidación fiscal». Para Lacalle, «el pilar básico de la coalición frankestein es gastar mucho más». Además, percibe la segunda parte del frankestein como sinónimo de «aumento del peso del Gobierno y del Estado en la economía». «Estoy convencido de que Pedro Sánchez y Nadia Calviño saben que los 12-14.000 millones de consolidación fiscal, de recortes, de reducción del déficit que exige Bruselas, no le van a llegar desde los ingresos».

Para el ciudadano medio, una repetición de gobierno socialcomunista se traduciría en «mayores impuestos indirectos y mayor pérdida de poder adquisitivo», pues España enfrenta ya una «inflación persistente». «Las políticas mal llamadas sociales que anuncian Pedro Sánchez y Yolanda Díaz perjudican mucho más a los que fingen proteger y son los ciudadanos más desprotegidos quienes salen más perjudicados», subraya.

Feijóo es investido presidente

Ante improbabilidad de que el PNV o algunos socialistas descontentos apoyen al presidente del PP como candidato a presidir el próximo Gobierno de la Nación, Lacalle lanza un aviso: «El problema al que se enfrenta Feijóo es que el gradualismo no solamente fracasaría, sino que le hundiría a él como líder». «Es relativamente atractivo o fácil rodearse de personas que le digan que lo que hay que hacer son pequeños ajustes, pero el problema de España no es de pequeños ajustes», apuntala Daniel Lacalle. «Y no podemos olvidar que al PP le salieron dos partidos por descontento con el gradualismo».

En consecuencia, «sin un gobierno fuerte, el PP no va a poder llevar a cabo las reformas necesarias para que España frente la espiral negativa en la que lleva mucho tiempo ya». Problemas como la tasa de desempleo estructural, la red de empresas pequeñas y debilitadas, la fiscalidad agresiva contra el capital, la inversión o el ahorro; el elevado gasto público o la reforma de la Administración Pública son cuestiones que debe abordar, en opinión de Lacalle, el nuevo Ejecutivo: «El PP no se puede presentar como el fontanero de la gotera anterior porque para eso, ya lo hace Bruselas». «Se tiene que poner como pilar fundamental que sea el sector público el que esté al servicio del tejido productivo y no al revés», agrega.

Lacalle recuerda que en 2019, el PP y Vox presentaron dos programas «más detallados respecto a temas estructurales y coyunturales» y, según el economista, «han sido abandonados completa y absolutamente por las nuevas direcciones». Respecto del programa de la formación de Santiago Abascal, Lacalle subraya que el de estas últimas elecciones, incorporaba «una enorme bajada de impuestos, sin dejar claro cuáles eran los gastos que iban a reducir; además de algunas cosas como el proteccionismo e intervencionismo, innecesarios en cualquier caso».

Repetición electoral

En tercer y último lugar, se plantea a Daniel Lacalle el fracaso de la investidura. España se ve abocada a una repetición electoral. «Es muy peligroso que se haya generado una percepción de que ojalá que haya bloqueo y entonces no se puede hacer nada, pues nos quedamos como estamos», afirma Lacalle y añade: «Yo no quiero un gobierno imposible para entonces estar cómodo, la falta de definición no es positiva nunca».

Los problemas económicos a resolver son estructurales según Lacalle: «El crecimiento de la productividad negativo o prácticamente inexistente durante muchísimos años; la falta de un presupuesto equilibrado desde hace más de una década o el gasto ineficiente». Por ello, «haya investidura o no fallida de Feijóo», lo importante es que el popular «presente un programa inequívocamente alternativo al de Pedro Sánchez».

Soluciones estructurales

Aunque no existe una fórmula mágica para arreglar la era del primer ejecutivo frankestein, Daniel Lacalle cree que lo importante es «poner los fondos Next Generation lo antes posible, para que generen efecto en el PIB, pues ahora, lo que (Pedro Sánchez) nos deja es con un problema muy grande de déficit estructural, de posición financiera neta y siendo uno de los países más endeudados con el exterior del mundo». Advierte de que «se acaba el efecto de la recuperación del turismo, que ha sido el factor clave de la recuperación de la economía» y de que «tenemos un sector industrial en contracción, con la cifra de negocios de las empresas en contracción». «El gran problema es haber consumido de una manera tan irresponsable todo el apoyo fiscal y monetario que estaba disponible».