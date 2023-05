PP y Vox bajarán la tarifa estatal del IRPF si gobiernan a nivel nacional

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal siguen adelante con su intención de bajar la tarifa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en caso de llegar a La Moncloa. Así lo aseguran los equipos de planificación fiscal de sendas formaciones, justo un día después de la inesperada convocatoria de elecciones generales. La decisión podría aplicarse desde el próximo ejercicio fiscal, de forma tal que los españoles percibirían en sus nóminas un mayor neto a final del próximo enero.

Según varias fuentes del equipo fiscal de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, el equipo de Núñez Feijóo «se mantiene firme en las propuestas presentadas por su grupo parlamentario en la Cámara Baja hasta la fecha». Desde principios del año pasado, Génova apuesta por una deflactación que evite el aumento de la recaudación tributaria por la exclusiva alza de precios y no por el crecimiento real de la economía.

Así, en abril de 2022 la formación azul presentó una Proposición de Ley para actualizar el IRPF a la inflación con el fin de, entre otros, mejorar las reducciones por obtención de rendimientos de trabajo, el rendimiento neto obtenido de algunas actividades económicas o los mínimos personales y familiares, además de la escala general del impuesto e incluso, la base liquidable del ahorro.

Deflactación parcial

En esta misma línea, destacan fuentes cercanas a la dirección de Vox recuerdan que la formación de Abascal desea disminuir el IRPF tanto «a las rentas medias como bajas». En consecuencia, el partido registró el pasado marzo una Proposición no de Ley con el objeto de «aumentar la renta disponible e incrementar la capacidad de ahorro de las familias». Se trata de un alivio de la presión fiscal que ha sonado en los discursos de los dirigentes Vox y con especial fuerza desde la pandemia de 2020.

Éxito autonómico

La aplicación de esta propuesta tributaria ya ha sido practicada a escala autonómica desde los dos gobiernos regionales en los que PP y Vox han gobernado en coalición o con el apoyo del otro, como en Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Sólo en la región madrileña y antes de que su presidenta decidiera romper sus acuerdos con Rocío Monasterio, se acordó la disminución de la tarifa madrileña del IRPF en varios medios puntos. Por su parte, sólo en 2022, en la región castellano y leonesa se rebajó en un 5,3% el primer tramo de su tarifa autonómica, logrando el segundo tipo mínimo más bajo de dicho ejercicio de todas las tarifas autonómicas, tal y como destacan desde el equipo de Juan García-Gallardo.

Según aseguran varias de las anteriores fuentes, estos acuerdos alcanzados a nivel regional en fiscalidad personal aún no se han reverberado a nivel nacional por el simple hecho de que aún no se han reunido. No obstante, ninguno de los dos partidos encuentra impedimento en «replicarlos a nivel nacional y lograr la primera disminución significativa en democracia de la tarifa estatal de este impuesto», al menos, superior a un punto.

La bajada de la tarifa estatal del IRPF ante un posible Gobierno nacional de la derecha podría beneficiar a más de 22 millones de ciudadanos en toda España, sujetos pasivos de este impuesto directo. Una decisión que acabaría con la política fiscal sanchista que sólo en el ejercicio de 2022 recaudó hasta 16.576 millones de euros, un 15,6% más que el ejercicio anterior, por encima incluso del aumento de la recaudación a nivel general (14%).