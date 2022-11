Damm adquiere la fábrica de cervezas británica Eagle Brewery

Damm ha adquirido la fábrica de cervezas Eagle Brewery situada en la localidad inglesa de Bedford. La planta, que hasta ahora pertenecía a Carlsberg Marston’s Brewing Company, se convierte en la segunda fábrica de Damm en el extranjero y la primera fuera de la Península Ibérica, permitiendo a la compañía reforzar su presencia en uno de sus principales mercados exteriores.

La nueva planta de producción de Damm en Reino Unido tiene una capacidad de producción de 1 millón de hectolitros anuales – principalmente para producción de cerveza en barril- y ocupa a 67 personas que pasarán a formar parte de la plantilla de Damm en el país. Inaugurada en 1976, la fábrica destaca también por contar con una ubicación estratégica que la sitúa a poco más de 90 kilómetros de Londres y a 120 kilómetros de Birmingham, las dos ciudades más pobladas de Inglaterra.

Esta adquisición supone un nuevo hito en la sólida estrategia de internacionalización de la empresa presidida por Demetrio Carceller Arce, que ha hecho posible que hoy en día la actividad de Damm en el mercado exterior suponga el 30% de su actividad, estando sus marcas presentes en más de 130 países. En 2009 la compañía inició su andadura en la producción en el extranjero con la compra de la planta que la cervecera lusa Cintra tenía en la localidad portuguesa de Santarém. Ahora, la adquisición de la planta de Bedford refuerza el proyecto de internacionalización de la compañía y permitirá que Damm cuente con instalaciones de producción propias en un mercado donde el porfolio de cervezas de Damm sigue ganando cuota de mercado año tras año.

«Hoy damos un paso más en nuestro crecimiento en el mercado internacional con el anuncio de la compra de la fábrica de cervezas Eagle Brewery. Durante los últimos años hemos afianzado la presencia de nuestro amplio portafolio de cervezas en bares y restaurantes de todo el mundo, apoyándonos siempre en la mejor gastronomía y la promoción del estilo de vida mediterráneo. Esta adquisición hará que nuestra posición en el mercado británico sea más sólida y ayudará a impulsar el crecimiento de nuestra marca en el Reino Unido, un mercado clave para el crecimiento internacional de la compañía. Actualmente, los británicos pueden disfrutar de nuestros productos en más de 10.000 negocios hosteleros, una cifra que esperamos que siga creciendo en los próximos años», ha afirmado Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm.

Por su parte, Paul Davies, CEO de CMBC, ha declarado: «Nos complace poder compartir la noticia de nuestro acuerdo con nuestro socio Damm, construyendo una relación exitosa para el futuro de la fábrica. Agradezco a todos mis compañeros y homólogos de Damm su colaboración durante todo el proceso para que este sea una realidad. Este momento significativo para el sector, con la primera cervecería de Damm fuera de Europa continental, ha sido posible gracias al brillante y dedicado equipo de Eagle Brewery, al que estaremos apoyando durante la transición».

La presencia de Damm en Reino Unido

A pesar de contar con presencia en más de 130 países, el mercado británico se ha consolidado como una de las grandes bazas de la internacionalización de Damm. A finales de la década de los 80, la compañía decidió desembarcar en Reino Unido aprovechando el tirón que sus marcas tenían entre los turistas británicos. Con el paso de los años, la compañía ha afianzado su presencia en el mercado y actualmente ofrece una amplia gama de cervezas entre las que destacan Estrella Damm, Inedit, Daura, Free Damm, Free Damm Lemon, Free Damm Tostada, Complot, Damm Lemon y su edición especial de Cerveza de Navidad. A todas ellas, se suma también el reciente lanzamiento de la cerveza malagueña Victoria.

El firme apoyo y constante colaboración de Damm con la gastronomía local se ha convertido en el mejor valedor de la compañía en el país. Las cervezas Damm tienen presencia en algunos de los negocios hosteleros más destacados del país. Concretamente, Estrella Damm cuenta entre sus clientes y clientas con chefs que son auténticos referentes de la gastronomía en Reino Unido y que se han convertido en los mejores embajadores de sus marcas, como José Pizarro, Mark Birchall (Moor Hall, 2* Michelin y Mejor Restaurante de Inglaterra en 2022), Andrew Pern (The Star Inn, 1* Michelin), Tom de Keyser, (the Hand & Flowers, 2* Michelin), Adam Handling (The Frog, 1* Michelin), Dave Wall (The Unruly Pig, número 1 del Top50 Gastropubs), Paco Pérez (Tast Català) y Paul Askew (The Art School), entre otros. Además, los productos Damm están disponibles en las principales cadenas de supermercados británicas – TESCO, Waitrose, Sainsbury’s, ASDA, Morrison’s, Co-op y Ocado–, así como en otros establecimientos especializados.