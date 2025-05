En un encuentro con los medios para presentar su lista para el Comité Ejecutivo que le acompañará en su candidatura en las próximas elecciones de la Confederación, Gerado Cuerva, el presidente de Cepyme, ha informado de «anomalías e injerencias de Garamendi y CEOE en las elecciones de Cepyme».

«Tenemos una Comisión de Régimen Interno que de hecho ha estado evaluando cualquier anomalía que se detecta, en este caso en el proceso electoral o en el funcionamiento propio de la propia organización, y que ya está elaborando sus diferentes expedientes. Y me consta porque me lo han hecho llegar, y lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo. Hay presión en este caso del Ejecutivo, de CEOE, y del propio presidente de la CEOE, con llamadas insistentes a muchas organizaciones con la siguiente petición: Estás conmigo o contra mí», ha indicado Cuerva.

«Desde Cpeyme, queremos cortocircuitar o aniquilar la operación Trabuco. Estamos en el siglo XXI y hay que dejar que la gente opine. Aquí estamos todos para sumarnos positivamente, porque hay que ponerle siempre el calificativo a sumar. Estamos aquí para ayudar y para multiplicar y para mejorar nuestra organización, aquí no sobra nadie. Aquí podemos tener diferencias de criterio, pero lo que no tenemos que hacer es eliminar al que está en contra mía. Yo creo que ese es el error garrafal que se puede cometer. Probablemente asemejándonos al mundo político… Un efecto que está llegando también a las organizaciones empresariales. Bueno… Yo creo que aquí no estamos para eso. Desde Cepyme queremos multiplicar para hacer una organización mejor», ha defendido Cuerva.

Organizaciones fuera de la candidatura

«Hay organizaciones que queriendo estar, no han podido aparecer en la candidatura», ha asegurado Cuerva este martes en la rueda de prensa donde ha hecho pública su candidatura para las elecciones del próximo 20 de mayo, tras cerrarse el pasado sábado, 10 de mayo, el plazo para formalizarla.

De igual forma, Cuerva ha pedido dar «libertad» a las organizaciones para que «piensen por sí mismos». «Estamos en el siglo XXI», ha vuelto a insistir, a la vez que ha asegurado que desde la Cepyme que preside están «para sumar y multiplicar» y no para «excluir». «Creemos en la verdadera unidad de acción», ha recalcado.

Cuerva apoyado por todos los rincones de España

«Cepyme no puede hacer divisiones de bandos, sino que debe trabajar escuchando las demandas y necesidades que se encuentran las pymes», ha recalcado, a la vez que ha asegurado que se siente «apoyado» por todos los rincones de España.

Hay que recordar que su rival, la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel, cuenta con el apoyo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y es la candidata alternativa que el presidente de la CEOE estaba buscando para competir con Cuerva, ya que en los últimos meses los presidentes de ambas patronales se habían distanciado. La razón, según algunas fuentes empresariales, ha sido la actitud de Cuerva, que habría sido demasiado crítico con el Gobierno.