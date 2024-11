¿Cuándo volverá a funcionar el AVE entre Madrid y Valencia?

La DANA ha tenido un impacto devastador en la Comunidad Valenciana, provocando numerosas víctimas, y también graves daños a las infraestructuras de transporte, incluida la línea de AVE que conecta Madrid y Valencia. En un principio, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calculó que el servicio se interrumpiría durante cuatro días. Sin embargo, tras una evaluación más profunda de los daños, ahora ha informado que la suspensión podría prolongarse de dos a tres semanas, con la posibilidad de que se extienda hasta un mes si surgen complicaciones adicionales.

Varios kilómetros de la infraestructura ferroviaria han quedado completamente destruidos, y dos túneles importantes, el de Torrent y Chiva, han sufrido daños considerables. Para aquellos que necesiten viajar entre Madrid y Valencia, existen dos alternativas principales: la carretera y el transporte aéreo. Mientras que el aeropuerto de Manises reanudó gradualmente sus operaciones el miércoles, el Ministerio de Transportes ha informado que la autovía está abierta con restricciones, aunque algunas zonas, especialmente en Requena, Utiel y Chiva, presentan serios daños.

Ave Madrid-Valencia

La red de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Valencia permanece cerrada debido a graves daños en dos túneles, el de Chiva y el de Torrent, a causa de la DANA. Óscar Puente ha informado que el servicio no se reanudará en las próximas dos o tres semanas, y ha ha reconocido que todavía no se puede determinar el alcance total de los daños, aunque confía en que no sean muy serios, dado que se trata de una infraestructura de hormigón.

Otros servicios

Por otro lado, las líneas de Cercanías afectadas incluyen la C1 (València-Gandia), C2 (València-Moixent), C3 (València-Utiel), C5 (València-Caudiel) y C6 (València-Castelló), las cuales también están fuera de servicio. Además, se han suspendido los servicios de Larga y Media Distancia en las conexiones València-Alicante-Murcia, así como en las rutas València-Albacete-Alcázar de San Juan y València-Teruel. El Corredor Mediterráneo también presenta interrupciones en la circulación.

A partir del 1 de noviembre, algunos servicios de Media Distancia han comenzado a reanudarse, como las conexiones entre Valencia-Castellón-Vinarós y Valencia-Teruel-Zaragoza, para facilitar desplazamientos esenciales. Las líneas de Cercanías C5 y C6 también han reanudado sus servicios, aunque con limitaciones, con un total de 17 trenes por sentido al día en la C6 y tres en la C5 durante el fin de semana.

Por otro lado, los servicios de Euromed e Intercity entre Valencia y Barcelona se han restablecido, excepto para una circulación específica programada. En cuanto al transporte de mercancías, se ha permitido la circulación con limitaciones temporales de velocidad entre varias ciudades. Las autoridades locales, incluidos los Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil, han recomendado limitar al máximo los desplazamientos, especialmente por carretera, dado el estado crítico de algunas vías.

Carretera

En una entrevista en RNE, Óscar Puente, ha informado que aproximadamente 80 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Valencia se encuentran afectados tras las intensas lluvias ocasionadas por la DANA. Para abordar esta situación, el Ministerio ha asignado 25 millones de euros en las últimas 24 horas, con el fin de comenzar la reconstrucción de las vías más seriamente dañadas, incluyendo la A-7, la N-330 y la N-322.

De esta cantidad, se han destinado 12,6 millones de euros de forma urgente para reconstruir el viaducto que se ha «colapsado» en la A-7, en el municipio de Quart de Poblet, así como para construir un desvío provisional de tres carriles adyacente a la autovía. La situación resalta la magnitud de los efectos de la DANA en la infraestructura de la región, lo que obliga a movilizar recursos significativos para la reparación de las carreteras.

A pesar de los daños causados por la DANA, es posible viajar desde Madrid a Alicante en tren y luego continuar en coche por la AP-7, que conecta con la V31 en la de Silla, una de las circunvalaciones de Valencia. Las autoridades han habilitado las circunvalaciones V30 y V31 como alternativas viables a la A-7, que ha sufrido severas afectaciones. La V30 está en funcionamiento en ambos sentidos, mientras que en la V31, dos carriles están abiertos, uno por cada dirección.

Aeropuerto

En lo que respecta al transporte aéreo, el aeropuerto de Valencia ha mantenido sus operaciones sin interrupciones significativas. Entre este jueves y el domingo, han operado un total de 878 vuelos. Aena recomienda a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos y estén al tanto de la situación de las carreteras a través de fuentes oficiales.

Cabe destacar que, durante el martes, 30 vuelos fueron desviados y otros 49 cancelados. Sin embargo, el miércoles, la operativa aérea volvió a la normalidad, aunque se registraron problemas en los accesos al aeropuerto debido a los daños en las carreteras. Según Transit Valencia, la carretera A-3 que conduce al aeropuerto ya está plenamente operativa.