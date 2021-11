Quedan apenas unos días para que llegue el gran día de las ofertas conocido como Black Friday. Todas las tiendas lo van a celebrar a lo grande y en el caso de El Corte Inglés, llevan días ofreciendo todo tipo de descuentos adelantándose así a dicha celebración. Uno de esos descuentos se corresponde a un producto que en cuanto conozcas vas a querer comprar ya que te dejará un pelo como si acabaras de salir de la peluquería.

El Corte Inglés rebaja a precios de locos el producto con el que parecerás recién salida de la peluquería

El producto más «top» de El Corte Inglés si deseas lucir el mejor pelo de la temporada que además está rebajado ya que tiene un descuento de más del 25%.

Se trata del secador Taurus Fashion Professional 2300 con golpe de aire frío, uno de los mejores secadores en el mercado actualmente ya que gracias a esa función de aire frío de alta potencia, podemos secar el pelo en el menor tiempo, pero además sin que por culpa del calor, se acabe quebrando o encrespado. Una función que además por si no lo sabes, funciona a las mil maravillas cuando quieres un pelo con más volumen.

Un secador que cuenta con una potencia de 2300 watts y con un motor llamado AC Profesional, como el que suelen tener los secadores de los estilistas profesionales. Sin embargo si no quieres mucha potencia para secar el cabello, o no la necesitas porque lo llevas corto no te preocupes, este secador Taurus tiene también una velocidad más lenta. Además, cuenta con tres temperaturas, una de ellas la función fría que hemos mencionado y las otras dos: una caliente y otra de media temperatura.

El secador Taurus Fashion Professional 2300 incluye además una boquilla para facilitar el secado y también un difusor para usarlo en el caso de que tengamos el pelo rizado. Por otro lado y para facilitar su limpieza, el filtro es extraíble de modo que nunca vamos a acumular polvo y mucho menos pelos.

Como ya os hemos avanzado, se trata de uno de los mejores secadores que podemos encontrar en el mercado que además está rebajado ya que tiene un coste habitualmente de 36 euros, pero gracias a que se le aplica ahora el 26% de descuento, nos costará tan solo 25 euros. Sin duda, una de las mejores compras que vas a poder hacer antes de que llegue el próximo Black Friday.