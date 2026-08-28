Los apicultores españoles se encuentran al borde del colapso a causa de una campaña «dramática» e «incierta» en la que se ha juntado una «tormenta perfecta» entre el aumento de los costes que deben soportar y los incendios que han azotado al país. Así, detrás de la miel que llega a los hogares se encuentra un sector con unos problemas crecientes que solicita ayudas públicas para paliar los efectos de las contingencias.

En ese sentido, la Asociación Profesional Extremeña de Apicultores (Apaex) está pidiendo a las instituciones que tomen medidas «urgentes» con la implementación de ayudas directas, algo que se ha comenzado ya a hacer en comunidades autónomas como Cataluña.

En ese sentido, el Gobierno de Castilla y León también se ha comprometido a establecer estas ayudas a los apicultores de su región, aunque todavía no se conocen las especificaciones.

Los apicultores llevan a cabo esta petición tras lo que han definido como una «tormenta perfecta» que, según indican, están sufriendo los profesionales extremeños en 2026 debido a las «intensas tormentas, incendios, sequía, caída y altos costes de producción, mortandad de colmenas, plaga de abejarucos y el gasóleo a dos euros el litro».

El coste de los apicultores

En cuanto a lo último, los combustibles se han disparado en España en agosto, hasta el punto de que han impulsado la inflación general de la economía hasta máximos de tres años, es decir, al 4,3%.

La subida de precios se debe «principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del shock energético derivado de la guerra en Irán», según han reconocido desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Sectores como el de la miel se ven especialmente afectados por esta circunstancia. Ahora, Apaex insiste en la «necesidad urgente» de atender los «daños» que está sufriendo la apicultura con medidas de apoyo similares a las ya aprobadas en algunas regiones.