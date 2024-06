Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que, si no invierte 6.000 millones de euros en infraestructuras de puntos de recarga de coches eléctricos, en España no se podrán utilizar este tipo de vehículos. Así lo ha declarado este martes en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y al que ha acudido OKDIARIO.

Seopan es la principal asociación del sector y cuenta con 39 empresas constructoras españolas, entre las que se encuentran FCC, Dragados, Acciona o Sacyr.

Así, el presidente de la asociación asegura que España necesita «inversiones del orden de algo menos de 6.000 millones de euros, sin contar las necesidades de potencia», para implantar «la red de electrolineras». Además, el representante del sector explica que es necesario que esta infraestructura se haga «por criterio de tráfico y por criterio de construcción de áreas de servicios existentes».

Así, Núñez asegura que el sector de las constructoras tiene que ir por delante de las necesidades de la población y ver la demanda con previsión. Para él, uno de los mayores retos de España» es la facilidad de recarga de acceso público» de los coches eléctricos, algo que se ve venir, pues la prohibición de los vehículos de combustión está programada.

Las constructoras y los coches eléctricos

«Aquí (en España) no hay ningún mandato. No lo hay. No hay una norma que diga que lo que tenemos que hacer», lamenta el representante. El presidente de la asociación explica que ya ha advertido a Sánchez que «la infraestructura siempre se anticipa al ciclo económico. Si alguien no hace todas estas fórmulas para resolver el problema que tenemos hoy, si no hay infraestructura de recarga de alta calidad», no habrá coche eléctrico en España.

«No vale tener un cargador de 50 kilovatios, o de 350, si no tenemos esa infraestructura que no deja de ser una prestación de un servicio público», denuncia el representante. «Difícilmente vamos a conseguir que pueda haber la movilidad urbana».

Para el sector, «es una necesidad y una obligación» comenzar a desarrollar una red de electrolineras de calidad y en todo el territorio. «No olvidemos que somos el segundo país europeo en industria de la construcción».

El debate de los peajes

El representante del sector también pide «reabrir» el debate de los peajes en las carreteras españolas, ante un déficit de mantenimiento de unos 2.100 millones de euros.

El modelo que propone la agrupación empresarial es de pago por uso con un sistema free float, es decir, que el pago se realizaría sin necesidad de detenerse. Además, solamente aplicaría a vías de gran capacidad interurbanas, con modelos de concesión a 25 años.

No obstante, Núñez ha indicado que «antes de entrar en los detalles, sería bueno y sano reabrir este debate» y ha pedido a los «detractores» del pago por uso que planteen cuál es su modelo, haciendo referencia a que en el resto de Europa ya se paga por el uso de las autovías.

El presidente de Seopan ha avanzado que después del verano publicarán un informe sobre esta cuestión con el objetivo de reabrir el debate, ya que el modelo actual es «incapaz» de mantener las autovías en buen estado.

Nuñez ha planteado una pregunta retórica a los detractores del pago por uso de si aspiran a que el déficit de mantenimiento de carreteras salga de otras partidas de gasto como educación, sanidad, pensiones o defensa. «No hay posibilidad, tenemos una agenda social cada vez más exigente», ha enfatizado. «No es solo conservar las carreteras, es que hay muchos proyectos de carreteras que no se han hecho en nuestro país», ha sentenciado.