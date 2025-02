Maite Martín, consejera de RTVE desde diciembre a propuesta de Yolanda Díaz, ha firmado un contrato con la cadena pública y tiene un sueldo de 126.000 euros anuales -igual que los otros 13 consejeros- después de que sólo unos meses antes, en enero de 2024, se prejubiló con 63 años y seis meses, lo que le permitió embolsarse un bonus extra de 39.000 euros. «No es ilegal, pero no deja ser sorprendente que siendo de Sumar y sindicalista de CCOO haya encadenado un bonus extra por prejubilarse y megacontrato de consejera poco después. No sé que pensará su jefa, Yolanda Díaz», señalan fuentes internas de RTVE.

La consejera de Yolanda Díaz en RTVE era responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras en la cadena pública desde 2013. Desde su posición defendió siempre los postulados de Sumar y se enfrentó a UGT, más cercano al PSOE, y a los sucesivos presidentes que ha colocado Pedro Sánchez en la cadena -José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa-.

Tras más de diez años como jefa de CCOO en RTVE, Maite Martín decidió en enero de 2024 acogerse a los beneficios incluidos en el III Convenio Colectivo de la cadena pública para prejubilarse y dejó RTVE. En ese Convenio Colectivo, firmado en diciembre de 2020, se daba la opción a los trabajadores de la cadena pública a jubilarse con 63 años, dos años antes de lo reglamentario, con una paga adicional de 50.000 euros.

Pese a que Comisiones Obreras no firmó ese III Convenio Colectivo, Maite Martín decidió en enero de 2024 prejubilarse con 63 años y 6 meses y cobrar la paga extra que no había apoyado. Con 63 años y 6 meses le correspondieron 39.000 euros de bonus, no los 50.000 euros que corresponden si la prejubilación es con 63 años.

Esta medida se incluyó en el Convenio Colectivo para favorecer la salida de empleados más veteranos y rejuvenecer la plantilla. «La edad media de la cadena en ese momento era de 58 años», explican fuentes sindicales. «Se negoció para poder contratar periodistas y especialistas más jóvenes y rejuvenecer la plantilla de la cadena», señalan.

Apenas unos meses después de salir de RTVE con su paga extra, Maite Martín ha firmado un contrato con la cadena y ha vuelto a trabajar al ente como consejera a propuesta de Sumar. Por la decisión del Gobierno de que los consejeros tengan dedicación exclusiva, cobrarán 126.000 euros anuales más dietas.

Para poder tener el control del consejo y no repetir los episodios de la etapa de Elena Sánchez y Cascajosa, el Gobierno elevó a 15 el número de consejeros -14 más el presidente, José Pablo López-. Eso significa que el coste del nuevo consejo será de casi 1,8 millones de euros anuales. Será el consejo más caro y con menos competencias de la historia de la cadena, ya que ahora el presidente tiene todas las competencias y no necesitará el voto del consejo para nombrar a directivos o comprar programas a las productoras.

Los 126.000 euros que cobrarán los consejeros suponen un salario mensual en doce pagas de más de 10.000 euros. También para Maite Martín -ha pedido tener su despacho para trabajar diariamente en Santander-, pese a que Yolanda Díaz criticó hace unos días a quienes tienen un salario «superior a los 4.000 euros mensuales».

Para defender su posición a favor de elevar de nuevo el salario mínimo un 4,4%, Yolanda Díaz criticó precisamente en una entrevista en TVE los «elevadísimos salarios» que vendrían a cobrar «muchos hombres y mujeres que están sentados en consejos de administración».