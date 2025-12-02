Confirmada la muerte de otros siete jabalíes por peste porcina africana en Cataluña

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este 2 de diciembre la muerte de siete jabalíes más infectados por peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), muy cerca del primer foco detectado la pasada semana. Con estos nuevos casos, el número de animales afectados en la zona asciende a nueve.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado los positivos y notificado la situación a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA). Todos los casos se concentran en un radio reducido del municipio, lo que permite a las autoridades centrar las labores de control y erradicación.

Zona de control y medidas restrictivas

Los servicios veterinarios oficiales de Catalunya, en colaboración con el Ministerio, han delimitado una zona de control y vigilancia de 20 kilómetros de radio alrededor de los casos detectados. Dentro de esta área, se ha prohibido la caza, con el objetivo de evitar el movimiento de los jabalíes y reducir el riesgo de que el virus se propague a otras zonas.

Además, se han reforzado los controles sobre el tránsito de animales y productos porcinos, y se intensifica la vigilancia para detectar cualquier nuevo foco que pudiera surgir. La Unidad Militar de Emergencia (UME) continúa colaborando en las labores de control, apoyo logístico y erradicación.

Colaboración europea y prevención

El Ministerio ha solicitado la ayuda del equipo de emergencia veterinaria de la Comisión Europea, que aporta apoyo técnico y estratégico para contener la PPA tanto en animales silvestres como en núcleos urbanos. Gracias a estas medidas coordinadas, se busca impedir la expansión del virus hacia explotaciones porcinas y otras zonas de Cataluña.

¿Qué es la Peste Porcina Africana?

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa en cerdos y jabalíes, pero no representa ningún riesgo para la salud humana, ni por contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados de ellos. Sin embargo, su impacto económico y sanitario puede ser devastador para la ganadería porcina, por lo que las autoridades insisten en la importancia de respetar las restricciones y colaborar con los servicios veterinarios.