El concurso amenaza a Siro: Los fondos vinculan el cierre de la compra del grupo a un acuerdo laboral

La venta del grupo Cerealto Siro, principal proveedor de galletas de Mercadona, se ha atascado a la espera de la firma de un acuerdo laboral, que se negocia estos días bajo la amenaza del concurso de acreedores.

Los fondos que acordaron el pasado mes de marzo la compra de la compañía, el estadounidense Davidson Kemper y el turco Afendi, vinculan el cierre de la operación a que las fábricas del grupo de cereales firmen el denominado Plan de Competitividad.

En los últimos días se han celebrado reuniones entre representantes de la empresa, los fondos y la plantilla, que se mantendrán durante las próximas dos semanas.

De acuerdo a fuentes conocedoras de las negociaciones, de las fábricas del grupo en España -El Espinar, Venta de Baños, Aguilar y Toro- «hay algunas que no han aceptado el Plan de Competitividad y tienen dudas». Si no se logra un acuerdo a finales de este mes, se ha deslizado desde la compañía, se corre el peligro de entrar en concurso de acreedores.

El Plan de Competitividad, explican las fuentes consultadas, contempla una ligera rebaja salarial y un incremento de las horas trabajadas (en total, dos días más al año).

Las mismas fuentes indican que las diferencias no están en esa rebaja salarial, inferior a la planteada al principio de las negociaciones, sino en lograr un compromiso sobre el mantenimiento del empleo y nuevas inversiones.

En particular, informan las fuentes consultadas, preocupa la situación de la fábrica de galletas de Venta de Baños, con la que todavía no se ha negociado un acuerdo.

Los principales bancos acreedores del grupo Siro -Santander, Sabadell y CaixaBank- aceptaron asumir una quita sobre su deuda cercana al 80% y permitir la venta de la compañía a los fondos y el mantenimiento de la actividad.

A pesar del último escollo para cerrar la operación, fuentes financieras consultadas por este diario son optimistas y esperan que se firme un acuerdo laboral antes de final de mes.

La Junta y la Sepi

El nuevo Gobierno de coalición del PP y Vox en Castilla y León ha recibido ya escritos de las fábricas del grupo Siro solicitando su intermediación para desatascar el cierre de la venta de la compañía.

De acuerdo a las fuentes consultadas, de momento el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no ha respondido a los requerimientos de los representantes de los trabajadores.

La Junta de Castilla y León se juega mucho en el grupo Siro, al haber otorgado decenas de millones de euros en subvenciones a la compañía presidida por Juan Manuel González Serna.

Solo la sociedad de capital riesgo participada por la Junta, Sodical, entregó un préstamo participativo a la empresa de 12,5 millones.

La compañía no contempla ya, bajo el acuerdo de venta a los fondos, solicitar ayuda al fondo de la Sepi. En un principio el grupo valoró pedir apoyo público por importe de 90 millones de euros, pero finalmente ha declinado hacerlo. No obstante, precisan las fuentes consultadas por este diario, «el expediente no está oficialmente cerrado».

La decisión de no solicitar ayuda a la Sepi ha generado inquietud entre la plantilla, ya que consideran que, de haberlo hecho, se habría impedido cualquier recorte de personal.